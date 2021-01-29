«Вижу вершину, но меня постоянно кто-то стягивает вниз». Что будет с карьерой Шлеменко в 2021 году

Александр Шлеменко за 15 лет провел в ММА больше 70 боев, но в 2020-м не выступил ни разу. О своих планах на этот год Шторм рассказал в большом интервью «СЭ».

Александр Шлеменко, 36 лет, Россия, средний вес. 59 побед, 13 поражений.

«Я мог выйти на замену в UFC , но никто не слетел»

— Вы говорили, что главный вариант продолжения карьеры — «Бойцовский остров». Сейчас завершилась очередная серия турниров в Абу-Даби, вы не смогли там выступить. Хотя бы раз были близки к тому, чтобы там оказаться?

— Чтобы я был близок к тому, чтобы там оказаться, нужно было, чтобы слетали какие-то более-менее серьезные пары, бойцы, которые подходят мне по рейтингам и всем моментам. Понятно, что в те пары, которые слетели, я бы вряд ли подписался. Сказать, что близок... Близок — это когда говорят: «Если что-то будет — тогда вернемся к разговору»?

— Чтобы сказали: «Будьте готовы».

— Да. В таком ключе я был близок. Все, что ни делается, — все к лучшему. Посмотрим, что произойдет. Значит, сейчас надо, чтобы было так, как есть.

— У вас цель драться только с сильными, середняки не интересуют? Но это же [бой с кем угодно на коротком уведомлении] хороший шанс заскочить в UFC.

— Дело-то не в этом. Заскочить в UFC проще бойцам без опыта, молодым проспектам, на простых условиях. Если ты более серьезный боец, когда у тебя есть прошлое, послужной список, титулы, то зайти туда сложнее. Я оцениваю это не только по себе, посмотрите на других наших бойцов. Я же не один являюсь свободным агентом. Да даже если вспомнить того же Майкла Чендлера. Его приход в UFC — стечение обстоятельств, сложившееся в его пользу. Нужен был альтернативный игрок в эту двойку Хабиб — Гэтжи. Нужен был запасной, чтобы ничего не слетело. Своих известных бойцов и новых имен, с которыми не дрались ни Гэтжи, ни Хабиб, в UFC не было на тот момент. Появился шанс — появился Чендлер. До этого он длительное время не мог подписаться, тоже был свободным агентом, были разногласия. Так и здесь. Есть сложности. Они накапливаются. Сначала вроде есть договоренность, а потом все начинает идти дольше. Опять же начались проблемы с визами. Сейчас с американскими визами все более-менее начинает решаться, есть вариант, что скоро их начнут выдавать. Кто-то сейчас получает визу в Казахстане, кто-то — на Украине. Уже есть варианты, все не так, как было в 2020 году. Все потихоньку решается. Плюс в Америке новый президент. Есть надежда, что что-то может измениться. Не спорю, измениться может и в худшую сторону, посмотрим. Пока набираем обороты, готовимся.

— За 10-12 тысяч долларов выходить не готовы?

— Скорее всего, нет. Поймите, нужно еще посмотреть. Каждое предложение нужно рассматривать, есть много факторов. Можно выйти за одну сумму, а дальше договориться на другую. К этому еще даже не подходили на самом деле.

— В общем, ситуация с UFC пока не сдвигается с мертвой точки?

— Нет, я бы так не сказал.

— Почему?

— Я стоял на замене и гипотетически мог подраться на том же «Острове». Когда тебя ставят на галочку, тебе конкретно говорят: «Простой бой ты не найдешь». Это даже не рассматривается, и ты это прекрасно понимаешь. Но я же говорю, еще не было сходов с дистанции. Гастелум дрался, Жакаре не слетел. За многие годы переговоров с UFC могу сказать, что там все происходит странно. Как на качелях. То близко, то далеко. По сути, у меня так было весь 2020 год. Я был очень близок, потом началась пандемия, и я отодвинулся, сорвался бой в RCC. Потом были непонятки, но мы вроде продвинулись, была возможность выйти на замену. Никто не слетел — и опять остались позади. На этих качелях год и прошел — практически незаметно.

— Кого могли заменить?

— Было несколько пар, уже не помню, но пары были соответствующие по уровню. Точно дрались Гастелум, Жакаре. Гастелум не помню с кем дрался.

— У него был поединок с Херманссоном.

— Да-да, по-моему, этот бой.

В общем, на каждый турнир смотрели пары, было порядка 3-5, куда можно было зайти. Прокручивали это с менеджером, но, видите, в этих парах все прошло хорошо.

— Допустим, пара Кевин Холланд — Жакаре, как в прошлом году в Лас-Вегасе. Это ваш уровень?

— В эту пару я мог бы выйти, если бы бой проходил на «Острове». Вряд ли на место Холланда, но на место Жакаре — вполне.

— В комментариях фанаты часто обвиняют вашего менеджера Алексея Жернакова в том, что вас нет в UFC. Пишут, что он не способен пристроить бойца в UFC. Что скажете?

— Я бы не стал так говорить. Поймите, можно искать крайних, виноватых, ведь боец участвует в боях, а менеджер организует. Если бы все было так. Просто все сравнивают периоды. Был момент, когда двери UFC открылись, когда UFC пришел в Россию. Вы же помните, сколько у нас было подписаний. На тот момент я не мог туда уйти, потому что не был свободным агентом. Потом эти двери закрылись. Сейчас, если вы поговорите не только со мной, но и с другими людьми, вы услышите подтверждение моих слов. Подписания усложнились. Ростеры не подчищены, Дана Уайт анонсировал чистку, но она еще не завершена. У российских бойцов есть проблемы с визами, это тоже влияет на дело. Если бы я один не мог подписаться в UFC... Не буду называть фамилии, но многие бойцы ушли из своих организаций и длительное время не могут туда подписаться по различным причинам. Просто прошло то время.

«Иностранный промоушен предлагает бой с очень интересным соперником»

— В Bellator обратной дороги уже нет?

— На самом деле она есть. В Bellator были очень заинтересованы в том, чтобы я не уходил. Посмотрим, просто мне хотелось бы двигаться в другом направлении. Я прекрасно понимаю, что такая крупная организация, как Bellator, может остаться последней в спортивной карьере. Быстро это не заканчивается. Это человек может думать, что подписался на год-два, но все может продлиться, как у меня. Если вы не собираетесь проигрывать, а вы не собираетесь, если хотите перейти куда-то еще, то нужно становиться чемпионом. Если вы становитесь чемпионом — идет автоматическое продление. В том же Bellator у меня было столько продлений, что контракт увеличился на восемь боев.

— Реально не соглашаться на такие условия?

— Нет, конечно. А как вы не согласитесь? Так действуют все организации, в том числе и российские.

— В UFC такого, кажется, нет.

— Есть, конечно. Кто вам даст возможность драться за титул, если у вас закончится контракт на титульном поединке? Вообще, время, когда ты выходишь на титульный бой, — лучший момент, чтобы пересмотреть условия контракта. Тебе автоматически будут предлагать более выгодные условия. Чаще всего предлагают более длительный контракт. Хотят раньше времени застолбить тебя за собой. Если рискнешь и выиграешь, не продлив контракт, то, может быть... Это менеджерские темы, мне сложно на них говорить, но просто знаю, что человеку не дадут драться за титул, если у него нет длительного контракта. Серьезная организация так не сделает, поверьте.

— Лига RCC возобновила проведение турниров осенью, но мы вас там не увидели. С чем это связано?

— Сложно сказать, нужно спросить у Николая Клименко. Мы с ним немного разговаривали на эту тему. У RCC ведь не было крупных турниров. Все, которые были, были небольшими, проводились в рамках академии RCC. Было много сложностей. Если делать мне бой, то это должен быть крупный бой. Нужно найти хорошего соперника, привезти его. Это тоже сложно из-за пандемии. На самом деле у меня уже есть устные договоренности по поводу боев в 2021 году, причем речь идет как минимум о трех поединках. Скорее всего, объявление будет в начале весны.

— Лигу можете назвать?

— Пока нет. Скажу для понимания: две лиги российские, одна не российская. Я не то чтобы хочу нагнать какой-то интриги или жути, подхожу чисто с профессиональной точки зрения. Нет анонсов, еще каких-то моментов. Думаю, скоро они будут. Мне кажется, в начале марта уже нужно анонсировать, ведь бой будет крупный.

— Соперников уже подобрали?

— Нет, с ними пока тоже сложно. Хочется, конечно, подраться с иностранцем, но это сейчас сложный момент, все рассматривают, утрясают моменты. Все пока остановилось на сопернике. Причем в иностранном промоушене есть конкретный соперник, очень интересный. Я пока не буду ничего говорить, но если получится вариант... Тут тоже все решается на фоне пандемийной ситуации. Если получится провести такой турнир, то есть большая вероятность, что я смогу там подраться. Пока идет решение вопроса с соперником. Он очень интересный на самом деле.

«Если бой с Исмаиловым состоится, то не раньше осени»

— Вот видите, вы хотите драться с иностранцем, а все хотят, чтобы вы подрались с Магомедом Исмаиловым.

— Я и не против, Мага не хочет. (Улыбается.) Я, конечно, прикололся, не то чтобы Мага не хочет. Чисто со спортивной точки зрения Исмаилов — интересный соперник, он очень сильно прибавил. Если год-два назад у меня не было желания с ним драться, то сейчас — почему нет? Мне не очень нравится, что многие упрекают меня насчет борьбы, умничают. Мага же у нас хороший борец, почему не проверить свои силы? Только есть сложности. Кто возьмется организовывать этот бой? Когда его организовывать? Раньше осени этот поединок не состоится точно. Я пока его не рассматриваю. Это тоже вариант, но мне не хотелось бы сидеть до осени и ждать именно этого боя, поэтому я работаю в других направлениях. Этот бой есть в головах у многих, тем более и Мага, и я, и СМИ подогрели к нему интерес. Если будут другие варианты — а они могут появиться — и я зайду в другую организацию, тот же Bellator... Я не исключаю никаких вариантов, но если я подпишусь на долгий срок, то боя с Исмаиловым не будет.

— Вы говорите, что бой пройдет не раньше осени. Это из-за ваших договоренностей с лигами?

— Нет, это из-за Маги. Я где-то слышал, правда не от него, но от многих. У них же, получается, скоро начнется Рамадан. Потом он будет готовиться. В лучшем случае сможет в августе. Тут нет каких-то серьезных, как любят говорить, «газов», никто ни на кого не газует.

— Я так понимаю, вы нацелены на то, чтобы 2021 год стал насыщенным по сравнению с прошлым...

— Знаете, в чем прикол? Я сам делаю какие-то вещи и насыщаю ими свою жизнь. 2020 год тоже был насыщенным, я многое сделал.

— Почему? Помимо того что вы увеличили медиаактивность.

— Вот, пожалуйста!.. Смех смехом, но востребованность у зрителя тоже должна быть. Вы сами как журналист подтвердите мои слова. Вы же не будете брать интервью у тех, кто не заходит публике.

Телефон разрывается до сих пор, только успеваю заряжать. И это я еще молчу про видеоинтервью. Всегда есть в чем развиваться. 2020 год тоже был насыщенным. У меня появился четвертый ребенок, еще один сын, я очень рад. Плюс я наконец-то закончил второе образование. Теперь я дипломированный специалист, госслужба. Во время пандемии мы хорошо потрудились по социальной программе. Завтра интересные вещи, связанные не только со мной, появятся в соцсетях. Они будут связаны не только со мной, но и с сибирскими молодыми бойцами. У нас будет прямой эфир, мы всё скажем (25 января в Омске была представлена профессиональная команда «Шторм», в которую вошли 17 бойцов. — Прим. «СЭ»).

Работу, которая ведется, никто не видит. Видят только, как ты дерешься, но не знают, что происходит за кулисами. А в 2020 году было очень много разговоров, встреч, планов. Дай Бог, чтобы они начали сбываться, а они потихоньку начинают. Год только начался, но начался хорошо для нас.

«Интерес к бою с Минеевым у меня нулевой. А Василевский заранее придумает кучу оправданий»

— Я называю бойца, а вы по пятибалльной шкале оцениваете, насколько интересен бой с ним.

— Хорошо.

— Поехали: Владимир Минеев.

— Наверное, ноль. Не знаю, как тут оценить. Пока ноль.

— Альберт Дураев.

— То же самое. Если вы говорите о российских бойцах, то назовите сразу Магу, и я сразу скажу, что он мне интересен.

— Может, будет что-то сенсационное? Вячеслав Василевский?

— Неактуально. У Славы тяжело выиграть. Он в любом случае будет говорить, что его поражение — случайность.

— Александр Емельяненко.

— У нас тоже закрыта тема, интереса никакого.

— Магомед Исмаилов.

— Сейчас точно тянет на пять баллов. Среди всех российских бойцов это однозначно самый желанный бой, по крайней мере пока что.

— Альберт Туменов вас каким-то образом завел?

— Вообще никак.

— А что скажете о его словах? Он сказал, что ему неинтересен бой с Андреем Корешковым, и так далее.

— Этими словами он ответил на все свои вопросы. Он меня вызывает, я ему предлагаю хороший вариант. А он про Андрея какую-то глупость сказал. Я считаю, у них с Андреем был бы интересный бой. Они в одинаковой весовой категории. Мне-то зачем, чтобы человек поднимался в мою весовую категорию? Он тем самым ничем не рискует. Он дерется не в своем весе, если проиграет, то все на это укажут. То же самое, что и со Славой Василевским. Там уже заранее придумана куча оправданий.

— Я назвал шестерых бойцов, которые так или иначе с вами связаны, бросали вам вызов. Есть ли еще какой-то российский боец, который был бы интересен вам в качестве соперника?

— Мага Исмаилов. (Смеется.)

— Только он?

— Ну да. На самом деле я бы и с ним не хотел драться. Не хочу драться с нашими ребятами, мне тяжело. Но, так как это интересно людям, Хабиб озвучивал интерес к этому бою... Да и я сам смотрю — это реально интересно. Не вижу минусов в этом бою. Он интересен и со спортивной, и с медийной точки зрения, а такое бывает редко. Все, кого вы перечислили до Исмаилова, даже близко не подходят в плане того, чтобы меня устраивал и спортивный, и медийный интерес. Таких нет.

«Я слишком по-доброму отнесся к Толе Токову»

— Я забыл про нашего отличного средневеса, Анатолия Токова. Магомед Исмаилов очень хочет взять у него реванш. У вас есть желание снова подраться с Токовым, или это уже пройденная история?

— Я сделал так, как и всегда говорил: пропустил Толю, дал ему дорогу. Пускай идет. Если есть возможность, если бы мне завтра предложили бой — я бы согласился. Сейчас, думаю, по-другому отнесся бы к этому бою, не так, как в первый раз.

— А что было в первый раз?

— Я очень хорошо отнесся к Толе. Слишком хорошо, слишком по-доброму. Это меня часто губит, поэтому я не хочу драться с российскими бойцами. В 2020 году я много думал, пересмотрел некоторые вещи. Я собираюсь идти далеко. Вершина видна, я под ней стою, но меня постоянно кто-то стягивает вниз, пытается делать вызовы, чтобы за счет меня подтянуться повыше. Я не хочу обращать на это внимание. Я вижу вершину. Мне нужно грамотно распорядиться временем, которого у меня не так много, как у 20-летних бойцов. На ошибки времени нет. Я собираюсь идти без ошибок и лишних, посторонних боев, на которые я в своей жизни отвлекался всегда.

— У Токова, возможно, будет бой с Мусаси. Вы дрались и с тем и с другим. Кого видите фаворитом?

— Сейчас скажу — Толя обидится. Мне кажется, Мусаси будет смотреться предпочтительнее в этом бою. Толя в последнее время заделался тактиком, а Мусаси, как мне показалось, — тот боец, с которым нужно драться жестко. Тактически переиграть — слабо верится. Может, к моменту их боя что-то изменится, Толе удастся его как-то переиграть, передышать. Они вообще похожи, манера ведения боя у них похожая. При этом Мусаси более опытный боец. Антропометрически он для Токова неудобен. Мне кажется, преимущество на стороне Мусаси, но всякое бывает. Для Толи это хороший бой, хороший шанс.

«Ввел новые фишки. Если что-то прилетает — для соперника заканчивается плохо»

— Сколько сейчас весите?

­- Сейчас мало, где-то 88 килограммов, даже 87,5.

— А сколько нужно?

­- Да я даже не знаю. Раньше заморачивался, отъедался, одно время по глупости ошибки совершал. Разъедался, когда не нужно, всяким сладким, тортами. Сейчас я многое пересмотрел. Все должно быть совершенно по-другому.

­- Собираетесь биться в среднем весе?

— Ну да. Я начинал карьеру в 90 кг, при этом сам весил 76-78 кг. Основную часть моей карьеры в Bellator я провел при этом весе и довольно неплохо дрался. У меня не было больших сгонок. Потом я подумал, что нужно как можно больше набирать, — непонятно зачем. Чтобы сбрасывать и к моменту боя наедать все обратно. Это сложно, зачем насиловать свой организм?

— Какой у вас сейчас тренировочный режим? В какой форме находитесь?

— Сейчас у нас идет сбор по борьбе. Приехал товарищ из Красноярска, мы занимаемся. На этой неделе занимались почти каждый день по два раза. На следующей неделе каждый день будут двухразовые тренировки. Втягиваюсь, исправляю многие ошибки. В 2020 году многое было исправлено в плане тактики, техники. Осталось это все попробовать.

— Вы говорили о новых фишках.

— На тренировках все получается очень хорошо. Не знаю, как они пойдут в бою, ведь всякое бывает. Иногда не получается то, чего хочешь.

— Это зрелищные штуки?

— Однозначно. По крайней мере на тренировках эти вещи опасны. Если что-то прилетает — заканчивается плохо. Поэтому их очень тяжело делать.

— Будем ждать их в начале марта.

— Я бы сказал, мая. В марте объявят бой, скорее всего.