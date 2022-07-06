«Нравится, что в Дагестане у детей есть дворовая движуха. Не в телефонах сидят — то борьба, то мяч»

Боец UFC Армен Петросян про менталитет американских бойцов, Адесанью, Минеева, тренировки и жизнь в Дагестане.

Армен Петросян, 31 год, средний вес. Статистика в ММА: 7 побед, 1 поражение.

Поясом чемпиона UFC в среднем весе владеет новозеландец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья. В минувшие выходные он в очередной раз защитил пояс, но вновь выдал далеко не самый зрелищный поединок в стойке (соперником был Джаред Каннонье). Так или иначе, базовый кикбоксер Адесанья — хороший пример ударника, добившегося успеха в UFC. В среднем дивизионе UFC есть базовый ударник и из России — Армен Петросян, экс-чемпион мира по тайскому боксу, бывший чемпион Fight Nights в полутяжелом весе.

Петросян попал в UFC через претендентскую серию Даны Уайта, где нокаутировал Калояна Колева. В UFC он дебютировал 26 февраля, победив раздельным решением судей сильного бразильца — Грегори Родригеса. А в ночь на 10 июля Петросян выступит в со-главном событии турнира UFC on ESPN 39. Его противником снова станет бразилец — Кайо Борральо, который в апреле победил одноклубника Петросяна по дагестанскому клубу Universal Fighters — Гаджи Омаргаджиева. В третьем раунде Борральо нанес запрещенный удар коленом, после которого у Омаргаджиева открылась сечка. Российский боец не смог продолжить поединок, и победа была присуждена бразильцу — в ММА бывает и такое. Так что у этого противостояния есть и доля принципиальности. В интервью «СЭ» рожденный в Сибири армянин рассказал о себе и своей карьере.

Бои

— Прошло четыре месяца с момента вашего последнего боя. Тогда выдался яркий поединок, и после победы вы сказали, что соперник неплохо разукрасил вам лицо, что у вас получился хороший мейкап. Сколько времени потребовалось на восстановление?

— Честно сказать, прошла пара-тройка дней, и на моем лице уже ничего не было (улыбается). На мне как на собаке все заживает, поэтому проблем не вижу.

— Родригес раз за разом попадал правым оверхендом. Победа есть победа, но можно ли сказать, что в том бою были допущены ошибки?

— Самая большая ошибка — это то, что везде было написано, что соперник меньше. Когда пришел на фейс-ту-фейс, я был в шоке от того, что он выше меня. И руки у него огромные. А так я весь бой контролировал, хорошо чувствовал дистанцию и все такое. Правый оверхенд, если честно, я мало пропустил. Больше джебов пропустил — как раз по той причине, что у него руки длинные.

— На бумаге Борральо более серьезный оппонент, чем Родригес?

— Я даже не знаю. Но, как по мне, если честно, Родригес посерьезнее, более дисциплинированный, более бьющий, мощный и крепкий парень. Если вы смотрели, в прошлое воскресенье он дрался и показал шикарный бой (18 июня Родригес нокаутировал в первом раунде Джулиана Маркеса; интервью с Петросяном состоялось в 20-х числах июня. — Прим. «СЭ»). Как танк снес своего оппонента. Он действительно танчик. С ним нельзя драться как тот, кто дрался с ним. Нужно двигаться постоянно, разбивать по этажам. Просто стоять с ним опасно. У него длинные рычаги и, если обратили внимание, у него такие базуки, банки трехлитровые (улыбается). Очень большой парень. Как полутяжеловес выглядит, если не больше.

— Основная часть вашей подготовки, по всей видимости, прошла в Дагестане?

— Да, я основной акцент, как всегда, делаю на Дагестан. Ну и здесь [в зале Аmerican Тop Тeam в Майами] мы неплохой сбор проводим. Мы приехали сюда за месяц до боя. Мне нравится ATT — тут хороший зал и хорошие тренеры.

— Был ли совет от Гаджи Омаргаджиева по поводу вашего предстоящего оппонента?

— На самом деле как такового совета не было. Гаджи очень маленький для 84 кг, и это было видно в клетке, когда они дрались. Он всю жизнь дрался в 77 кг, просто выиграл контракт с UFC — и ему пришлось драться в этой весовой категории. Еще бой на Рамадан попал, сил у Гаджи не было, и все так получилось.

Армен Петросян. из личных соцсетей

Тренировки в Америке

— Вы выложили пост, написав: «Ты можешь уехать из Дагестана, но Дагестан не уедет от тебя». А есть ли смысл ехать заранее в АТТ, зная, что там много ребят из Дагестана, да и со всего СНГ?

— Допустим, если дерешься в России, я не вижу смысла уезжать, потому что в Дагестане очень хорошая школа, много хороших ударников и борцов. Просто я летаю сюда [в Америку], потому что дерусь здесь, мне нужно акклиматизироваться, перестраиваться по времени и так далее. И я всегда мечтал попасть в этот зал [ATT], чтобы посмотреть, как это [тренироваться здесь], почувствовать на себе. Это круто. Это новый глоток воздуха, которого, как мне кажется, многим не хватает. Это и толчок в плане мотивации — тут топы ходят по залу. Кому-то, может быть, пофиг на них, но мне нравится. Я, конечно, не бегаю за ними с открытым ртом, но приятно смотреть, как ребята работают, не теряя желания пахать дальше и показывать хорошие бои, хотя уже давно выступают на высоком уровне.

Я очень многое приобрел в Дагестане. Здесь же есть кое-какие фишечки, которые они не показывают. Здесь есть своя школа. Кстати, они не перепахивают. Мне нравится, что они вообще не перегружаются. У нас в России мы привыкли выкладываться, делать по две-три тренировки в день и пахать так, чтобы, как последний раз, из зала выкатываться. А они всегда аккуратно — на лайте и позитиве.

На самом деле мне тренер всегда говорил, что из зала нужно выходить с легким чувством голода, чувством легкой недоработки. Иногда так надо делать. Мне, в принципе, [в АТТ] нравится все. Мне хватает этой нагрузки. Да, бывает, что со второй тренировки может не хватить, но я всегда дорабатываю. Тем более сейчас я прилетел со своим тренером [Расулом Магомедалиевым], и мы с ним работаем. Тренеры с АТТ тоже смотрят за мной, но все равно есть небольшой языковой барьер. Гораздо легче работать с тренером, который тебя знает. Даже на душе гораздо спокойнее, когда твой тренер рядом.

— С кем заранее договариваетесь о спаррингах?

— Мы с Артемом Левином тоже работаем. Как вы знаете, он специалист в ударной технике. А так — много ребят там, бразильцы есть, парень с Украины приехал тоже. Он работает в стойке левши, относительно похож [на Борральо].

— О каком парне с Украины идет речь?

— Игорь зовут, не помню фамилию (Игорь Потеря. — Прим. «СЭ»). Он тоже в Dana White's Contender Series дрался.

— Не бывает такого, что банально из-за языкового барьера может случиться заруба во время спарринга с иностранцем?

— Нет. Здесь такого нет. В целом тут ребята доброжелательные, все улыбчивые. Тут не рубятся — редко увидишь, что кто-то в зале кого-то жестко бьет. Спарринги очень грамотные, и все профессионалы. Все знают, что это риск большой, поэтому очень аккуратно работают.

— В одном из своих интервью вы сказали, что на первых сборах в Дагестане чуть ли не каждый вас борол. Как вы выразились, вами «вытирал пол». Насколько часто сейчас спарринг-партнерам в АТТ или Дагестане удается вас бороть?

— Сейчас к нам приехал парень Икрам [Алискеров] - может, знаете его. Он из Дагестана. Очень хороший борец и боец, и он мне помогает. Конечно, уже не так легко меня повалить, но он меня валит. Мне очень нравится с ним работать. Раньше я вообще не мог устоять на ногах, не мог встать, а сейчас уже этого нет. В принципе, по боям даже видно, что достаточно легко встаю. А так — тренировочный процесс есть тренировочный процесс. Я не переживаю, что меня перевели или еще что-то. Бывает, что я специально даю себя перевести — чтобы потом встать, для себя делать какую-то работу. Для меня в зале нет каких-то принципиальных моментов. Я знаю, что мне нужно.

Армен Петросян. из личных соцсетей

Менталитет Майами

— На странице Расула Магомедалиева я увидел фотографию, на которой он, вы и Хорхе Масвидаль. Я так понимаю, вы после спаррингов сфотографировались.

— Да, у нас в зале были спарринги, и они тоже спарринговали. Но с Хорхе мы не спарринговали. Мы сфотографировались, и скажу, что Масвидаль — приятный парень, добрый. Это Майами. Мой тренер тут в первый раз, и он увидел, как здесь кайфово. Никто из людей на тебя злобно не смотрит, все живут в кайф, у каждого своя жизнь. В России, бывает, идешь, глазами с кем-то встретишься и думаешь, что вот-вот тебя побьют. Тут нет такого. Никто на тебя не смотрит. Всем пофиг. Все живут в кайф. Все добрые и отзывчивые. Мне, честно сказать, нравится тут.

— А как же опасные гангстеры из Латинской Америки?

— Ну, они где-то в гетто, наверное, есть (улыбается). Туда не заходил. Я думаю, это везде есть. У нас тоже гангстеров хватает (улыбается).

— Вы экс-чемпион Файт Найтс, победитель Contender Series, успешно дебютировали в UFC. Но как так вышло, что у вас до сих пор нет галочки в Instagram (соцсеть, признанная экстремистской на территории РФ)?

«Эти тела никого не волнуют, потому что они не белые?» Нганну возмущен отношением к трагедии в Африке — Можно ли сказать, что ваша жизнь в медийном плане поменялась на «до» и «после»? — У меня много людей об этом спрашивают (улыбается). А я даже не знаю, как это сделать. Я вообще не инстаграмщик. Все меня постоянно ругают: «Что ты Instagram не ведешь? Что ты фото и видео не скидываешь? Всем интересно, как ты, где ты, что ешь, где спишь». Я это понимаю. Но живу своей жизнью. Я понимаю, что это надо делать, и я потихоньку прихожу к этому, стараюсь побольше выкладывать. А галочка — я не знаю. Надеюсь, скоро придет она (улыбается). А так я о ней не думаю. Это же не главное.

— В плане медийности не могу сказать, но в плане того, узнают меня люди или нет, конечно, стали гораздо больше узнавать. Я сюда через Ереван летел, только там к гостинице подъехал, и какой-то парень молодой заметил меня и подошел сфотографироваться. Приятно, конечно.

В России все же люди немного замороженные. Они стесняются подойти и сфотографироваться. Вижу, что узнают, но редко кто подойдет сфотографироваться. Только, наверное, в спортзале бывает, что подходят.

— Вы про Красноярск или Россию в целом?

— В целом про Россию. Тут в принципе люди стесняются подойти и сфотографироваться. В Америке такого нет. Вот случай после Contender Series: мы были уже вроде бы в аэропорту Нью-Йорка или Вегаса... В Вегасе вроде. И идет пара молодая. Парень девушку бьет по плечу и, тыкая в меня пальцем, говорит: «Я сейчас летел и смотрел твой бой в Contender Series! Можно с тобой сфотографироваться?» Вот такие эмоции были у него. Прикольно. И пока мы там были, он все время пальцем обозначал, мол, классно (улыбается).

— Что же произойдет, если вы подеретесь на большой арене в США? Все-таки там большая армянская диаспора.

— Да, очень. Я когда в Вегасе был, не ожидал, что наши земляки приедут меня поддержать (оба боя Петросяна в США прошли в маленьком зале UFC Apex. — Прим. «СЭ»). Я вышел — и вижу столько армянских флагов... Это зарядило меня.

Армен Петросян. из личных соцсетей

Весогонка

— Вы в Fight Nights дрались в полутяжах — при собственном весе примерно 91 кг.

— Да. Я в жизни максимум могу набрать 94 кг. Это максимум. Когда набираю форму, вешу 90-91 кг.

— Вы маловаты для среднего дивизиона UFC, не так ли? Потому что обычно даже полусредневесы весят в межсезонье в среднем 90 кг.

— Считаю, что мой рост и антропометрия позволяют драться в 84 кг. Я хорошо себя чувствую в этом дивизионе. Зачем себя мучить этими весогонками? Я иногда смотрю эти видео, как ребята гоняют вес, умирают, и зачем все это? Бывает, что после тренировки могу 88 кг весить. Но зачем мне себя убивать? Когда я в 93 кг дрался — вообще ни грамма не гонял, но я хорошо себя чувствовал. А тут непонятно, как ты восстановишься, какой у тебя сон будет, выспишься ты или нет. Может быть, вообще утром проснешься и не сможешь выйти в клетку. У нас не соревнования по весогонке, тут важно показать хороший бой, потому что потом никому не объяснишь, что у тебя была плохая весогонка.

— Недавно общался с полулегковесом UFC Мовсаром Евлоевым, который процитировал чью-то фразу, что будущее за теми бойцами, которые мало гоняют вес. В общем и целом вы с ним согласны?

— Да. У меня друг не так давно поехал драться в Узбекистан, и у его соперника отказала почка. Ну как так можно?! Это же здоровье наше! Мы же не живем здесь и сейчас. Надо жить дальше, у нас семья, у кого-то жены, дети. Инвалидом, что ли, надо остаться? Я знаю свои силы, знаю, что могу драться в 84 кг. Зачем себя мучить, гоняя до 77 кг? Я и так огромный, мышечный. У меня все спокойно выходит. В 77 кг я буду как трость и весь прозрачный. Я даже не знаю, как восстановлюсь. Не хочу рисковать, я себя [в среднем весе] хорошо чувствую. Страшно бывает за бойцов, они даже встать не могут [из-за весогонки]. Их таскают, из сауны переваливают на воздух, льдом обтирают, они еле шевелятся. Это же вообще опасно.

— То ли Джо Роган, то ли его гость рассказывал историю о том, как он застал в номере отеля бойца, из которого выкачивали кровь, а после весогонки переливали ее обратно...

— Это уже просто ужас! Ужас, просто жесть! А кто-то волосы начинает сбривать отовсюду. Это же не соревнования по весу. Мовсар очень правильно сказал, что будущее за теми бойцами, которые гоняют мало веса.

Исраэль Адесанья. Фото Global Look Press

Адесанья

— После чемпионства в Fight Nights вы поставили перед собой цель — перейти в UFC, и вы этой цели достигли. Сейчас цель — это пояс UFC в среднем весе?

— Да, безусловно.

— Исраэль Адесанья — ярчайший представитель кикбоксинга в ММА. Это придает вам мотивации, что с ударной базой можно стать чемпионом UFC?

— Честно сказать, этот боец меня никак не вдохновляет, не мотивирует никак. Конечно, мне приятно, что ударник — чемпион. Потому что борцы часто себя превозносят — что никто больше не может в ММА драться. Конечно, хорошо, что ударники сейчас ярко себя проявляют. Речь не только об Адесанье, их много сейчас. Я бы с удовольствием с ним подрался, думаю, что получился бы очень интересный бой. Не знаю, доживет ли он до того времени, может быть, его снесут (улыбается). Но Бог даст — мы с ним встретимся. Будет интересно с ним подраться.

— Как победить Адесанью?

— Я вот смотрю, как он лоу-киками аккуратно всех расстреливает в кикбоксерской манере. Безусловно, у него очень хорошее чувство дистанции, но меня ничего в нем не удивляет, чтобы сказать: «Вау! Нереальный человек!» По мне, он делает обычные вещи на кикерском классе, выигрывает у всех на передвижениях. Безусловно, он защищается от борьбы, но какой-то сверхъестественной ударки у него я не вижу.

Минеев

— Расскажите про знакомство с Владимиром Минеевым. В какой момент он стал для вас другом?

— С Вовой мы хорошо дружим. У нас и жены общаются друг с другом. Вова очень хороший парень. Мы с ним познакомились в Дагестане. Раньше, честно сказать, я не думал, что он такой прям... У нас же стереотипы бывают все-таки. А Вову знают как дерзкого парня. Но на самом деле он очень воспитанный, настоящий мужчина. Хороший пацан, друг, товарищ по команде, который всегда поможет.

Спорт очень сближает. Хорошо дружить мы начали, когда вместе поехали в горы на сборы. Там ели с одной тарелки. Очень сблизились, друг другу всякие вещи стали рассказывать. Достойный пацан. Я горжусь нашей дружбой.

— Минеев не раз отмечал, что никогда не стремился на Запад, в тот же UFC. Но как бы вы оценили его перспективы в UFC? Мог бы он стать чемпионом среднего дивизиона?

Болельщики взбесили Адесанью: «Публика гудела? Да пошли они! Они пьяные и понятия не имеют, что такое драться» Мог уйти из спорта — Мы видим, что Вова — один из лучших средневесов России, чемпион Fight Nights. Он уже доказал многими боями, что он лучший. Думаю, что и в UFC он очень хорошо гремел бы. Я не сомневаюсь, что там бы он добился успеха.

— В какой-то момент после тайского бокса вы захотели завершить карьеру и найти себе стабильную работу.

— Это было в 2018 году, когда я вернулся с чемпионата мира по тайскому боксу. Я понял, что там уже достиг потолка. Надо было дальше что-то делать, чего-то достигать. Захотел в ММА перейти, даже разговаривал на эту тему с командой «Львиное сердце», но они не отреагировали всерьез на мое предложение. Прошло какое-то время, и команда HaySport вышла со мной на связь. Они мне в «ВК» написали сообщение, и вот у нас все закрутилось, завертелось.

Я сразу сказал, что уже немаленький мальчик. Почти 29 лет мне тогда было. Я сказал, что если и ехать, то в лучшие лагеря, что в Красноярске не буду тренироваться, что они должны быть готовы оплачивать мне сборы и так далее, потому что у меня уже семья, мне нужна зарплата. Они ответили, что все полностью берут на себя. В каком-то смысле и я рисковал, и они тоже. Скажем, мы все ва-банк пошли (улыбается). Ведь никто не знал, как у меня пойдет в ММА. С 2018 года мы вместе, с того момента они идут бок о бок, нигде ни разу меня не подвели, всегда со мной рядом. Я им за это очень благодарен. То, что они делают для меня, мало кто делает вообще для спортсменов.

— Не случись этого перехода в ММА, кем бы тогда работали?

— Не знаю. У меня два высших образования.

— А профили какие?

— Высшее — менеджмент и управление, магистратура — менеджмент и управление в социальной сфере. У меня много друзей. Обжился бы в разных сферах... Не знаю. Сейчас тяжело говорить о том, чем бы я занимался, но чем-то я бы занимался (улыбается).

Армен Петросян с сыном. Фото из личных соцсетей из личных соцсетей

Красноярск и Дагестан

— Где вы родились и как проходило детство?

— Родился в Красноярске — там, где и сейчас живу. Где родился — там и пригодился (улыбается). Как у всех, наверное, детство было сумасшедшим, безбашенным. Порой думаю: « А как вообще выжили? » (Улыбается.) Что только не делали, что только не взрывали и где только не дрались! Весело было. Сейчас у детей, к сожалению, нет такого детства. На них смотрю и думаю: «Бедолаги!» Ведь все в телефонах. Сейчас другое поколение.

Сейчас нравится то, что семья всегда рядом со мной в Дагестане находится, когда я летаю туда. И мне нравится то, что у детей в Дагестане есть дворовская движуха. Безусловно, телефоны у них тоже есть, но там много бродяг, которые бегают (улыбается). У меня сын с ними тусуется, и мне это на самом деле нравится, потому что они не сидят, мол, у кого лучше телефон, а то в машинки пошли, то борьба, то мяч, туда-сюда (улыбается).

— А есть ли что-то, что больше всего удивляет вас в Дагестане?

— Ничего не удивляет. Я сам армянин, а кавказский менталитет — он братский. Мне это всегда нравилось на Кавказе. Всегда симпатизировало братское отношение друг к другу. Мне легко в таких местах.

— Учитывая, сколько времени проводите в Дагестане, уместно ли назвать вас армянским дагестанцем?

— (Смеется.) Я уже почти два года на два города живу. Может, и можно меня так назвать, людям виднее (улыбается). Мне в Дагестане нравится. И климат нравится, и моей жене тут нравится. Она часто говорит: «Полетели уже в Дагестан». Я говорю: «Да подожди ты! Я-то там пашу, тренируюсь, умираю в спортзале, а ты — отдыхаешь, воздухом хорошим дышишь. Тебе хорошо».

— У вас есть недвижимость в Дагестане или снимаете жилье?

— Я за собой оставляю квартиру всегда. За мной стоит квартира. Я ее всегда оплачиваю, никто там не живет. Если я приезжаю, то остаюсь там. Хорошая, уютненькая квартира. Если честно, есть такие мысли [о покупке жилья], потому что я столько лет плачу за аренду квартиры, что, наверное, ипотеку закрыл бы в Дагестане или домик построил бы большой (улыбается). Туда постоянно езжу.

Сейчас Дагестан развивается и как курортная зона. Очень много туристов. Раньше, когда я в первый год туда прилетел, вообще не было туристов, а сейчас уже на любом светофоре останавливаешься и видишь, что кругом туристы. Если поехать в сторону [Сулакского] каньона, «Главрыбы» — там одни туристы. Молодцы. Махачкала преображается — приятно смотреть. Надо купить жилье, пока оно космических денег не стоит (улыбается).

Армен Петросян. из личных соцсетей

10 тысяч долларов в месяц

— Арман Царукян говорил, что на жизнь в Америке у него уходит 10 тысяч долларов в месяц. У вас сколько?

— Примерно столько же, потому что тут жилье очень дорогое. Я не живу в АТТ, а живу в отдельной квартире. Отдельная квартира, грубо говоря, нормальная, стоит 150-200 долларов в день. Плюс расходы на еду, супермаркеты и так далее. В Америке из-за нашего рубля все очень дорого. Хорошо, что сейчас хоть доллар упал, полегче стало. Когда я там был до этого, доллар почти 80 рублей стоил. Вообще по карману било. Сейчас же не так сильно чувствуется разница. Но в Америке все равно все дорого.

— 150-200 долларов — это за квартиру со сколькими комнатами?

— Гостиная, моя комната с гардеробом и туалетом, у тренера тоже комната с гардеробом и туалетом. Очень хорошо все сделано, красиво и аккуратно. Грубо говоря, трехкомнатная квартира.

— В июле состоится турнир AMC Fight Nights 113, где в главном бою Давид Бархударян постарается отобрать пояс у Вагаба Вагабова. Что думаете про этот бой? Как бы оценили шансы Давида?

— Думаю, у Давида есть все шансы, чтобы отобрать пояс. Он перспективный парень, набирает обороты. Видно, как растет, работает, пашет. Думаю, проблем у него не должно быть. Плюс последняя победа Кудряшова над Вагабовым еще больше его вдохновила. Я не говорю, что теперь он [Вагабов] где-то пробитый. Нет, конечно. Просто я думаю, что Давида это могло смотивировать, что он тоже где-то может его зацепить, потому что у Давида тоже очень хороший левый боковой. Почти в каждом бою он левым боковым цепляет так, что человек если не в нокаут, то хотя бы в нокдаун падает. Это практически 100 процентов. Буду болеть за Давида, а так, конечно, хочу, чтобы ребята показали хороший бой. Думаю, будет очень интересный и напряженный бой. Никто не будет рисковать. Будут выцеливать, раздергивать, выдергивать.

— Еще в Fight Nights есть Шарапутдин Магомедов (ака Шара Буллет). Тренировались с ним?

— Да. Шара — хороший и чувствительный боец. Двигается хорошо, бьет хорошо. Представитель тайского бокса. Шара — хороший боец, и мы это видим. Он доказывает это. Дерется достаточно часто, в хорошем темпе идет. Молодец. Всегда приятно видеть, как выигрывают ударники. Тем более когда человека знаешь лично. Получаю удовольствие, когда бойцы-ударники выигрывают у борцов (улыбается).

— Хотели бы, чтобы Шара в будущем оказался в UFC?

— А хочет ли он (улыбается)?

— Да. Я у него спрашивал.

— Если хочет — значит, у него все получится. Все мы знаем, что нужно просто работать. Если будет работать, то будет идти в хорошем темпе. Все в его руках, у него все для этого есть. Он умеет и бить, и говорить, поэтому, думаю, его ждет хорошее будущее в UFC.

— Пошумит?

— Безусловно. Не люблю вот эти предсказания. Бой всегда покажет. А так — да, если смотреть на сегодняшний день, то наведет шороха.

— Помню, отвечая на вопрос про желанные бои, Шара ответил, что один из них — против Хамзата Чимаева.

— Шара спокойно бы с ним подрался. Я не вижу нереальной ударки или еще чего-то у Чимаева. Думаю, у Шары она не хуже.