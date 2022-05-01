Дикие истории от экс-чемпиона UFC.

У бывшего чемпиона UFC в среднем весе Майкла Биспинга очень насыщенная жизнь. Он бился в UFC с протезом в глазу, дрался один с 20 цыганами, в 17 лет его пытались убить в собственном доме. А какие бои в UFC он закатывал — красота... Плюс Биспинг отличный рассказчик — откровенный, с хорошей памятью на детали. На подкасте Джо Рогана Майкл рассказал новые истории о себе — например, о том, что он вытворял во сне.

Роган: — Не так давно мне снился страшный сон, в котором я настолько хотел испустить мочу. Во сне я настолько хотел отлить, что решил справить малую нужду прямо в ресторане — на полу. Я так надеялся, что никто не увидит, как я писаю. Сумасшествие.

Биспинг: — Дело было несколько лет назад. Родственники моей жены остались с ночевкой у нас, было рождественское утро — время на часах примерно 5.30 утра. Чтобы вы понимали — я спал полностью голым. Увидел страшный сон, будто меня убивают, — и тут же резко вскочил с кровати. Я выбежал из спальни, спустился на первый этаж, успел упасть, пока спускался по лестнице, а затем полностью голый выбежал из дома! Пришел в себя только у стены соседнего дома — совершенно голый! В таком голом состоянии я пытался по гладкой стене карабкаться вверх... За происходящим следил брат моей жены, и он такой: «Этот чувак — гребаный маньяк! Что он делает?» В какой-то момент я проснулся, осознал, что это был сон, и я такой: «Вау». Это сумасшествие.

А однажды во сне мне мерещилось, что на мою жену падает потолочный вентилятор и что он разрежет ее на куски, если я вовремя не среагирую. Она спит как убитая, а я в состоянии сна беру ее и швыряю о стену! Она ударилась, лежит на полу, смотрит на меня и говорит: «Какого хрена?» И я такой: «О, я извиняюсь. Я подумал, что на тебя падает вентилятор...»

Все ли я запоминаю? Совсем чуть-чуть. Если вы видите меня в состоянии лунатизма, то будьте добры, ударьте меня, брызните холодной водой, но не позволяйте мне выходить голым на улицу к моим соседям. (Улыбается.)