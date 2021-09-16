«Феминистки? Я сейчас нехорошее слово скажу. Держите женщин дома, и все будет нормально». Суровые нравы «Ахмата»

Майрбек Хасиев дал огня.

В среду в Москве прошла пресс-конференция основателя лиги АСА (вернее — АСВ, но сейчас принято говорить так — основатель АСА) Майрбека Хасиева и президента АСА Алексея Яценко. Несмотря на то, что у Хасиева нет статуса президента промоушена, главный там именно он. Если не считать, конечно, Рамзана Кадырова. Расшифровывается аббревиатура АСА — Absolute Championship Akhmat.

Любое интервью Хасиева — это почти всегда огонь, поскольку он никогда не думает над тем, обидит кого-то или нет — говорит то, о чем думает. Эта пресс-конференция не стала исключением. Мы выделили самые интересное из сказанного Хасиевым.

Стенка на стенку с лигой Хабиба

— Нет, нам это не интересно. Мне было бы интересно провести спаренные турниры с UFC и Bellator. Увы, сказалась пандемия, которая не позволила нам реализовать свои планы. Плюс, вы знаете, сказываются и санкционные моменты. Но нам точно не интересны лиги, находящиеся ниже нас. Мы, по моему мнению, третья лига в мире. Минимум. Как однажды сошлись хоккейные сборные СССР и Канады, так и мы могли бы сойтись с североамериканскими лигами, топ-4.

Турниры Eagle FC — это уровень Young Eagles. EFC делают турниры ради того, чтобы делать турниры. Мы вышли из этого возраста лет пять назад.

О лицемерии в ММА

— Два бойца выходят, матерят друг друга как хотят — и это считается нормальным. Но пока я нахожусь у руля этой лиги, я буду против этого. Я говорил, что у нас не будет ринг-герлз? Пока я здесь — их не будет. Я говорил, что у нас не будет женских боев? Их не будет. В одном месте говорит Аллаху Акбар, молиться Всевышнему, а тут выставлять на показ, извините меня, все это дерьмо — это называется лицемерие. Это не трэшток — это лицемерие. Воспринимайте как хотите, но я такого мнения.

Сейчас общество находится на такой стадии, что все дерьмо воспринимается на ура. Раньше, когда я был маленьким, было так: если в селе появлялся пьяный человек — его прятали. Родственники заносили его домой и прятали, пока он не протрезвеет и не придет в себя — его не показывают. А сейчас все бегают с трубкой [телефонной] и снимают — чихнул, споткнулся... Если споткнулся человек, надо ему помочь, чтобы он встал. Нагадил — надо ему аккуратно объяснить... Но нет, камеру достают — ааа, Майрбек споткнулся, ааа, у Алексея штаны где-то порвались. Такое общество, наверное, сейчас.

Об уходе из АСА Юсуфа Раисова

— Я точно не знаю, почему ушел Раисов, но мне показалось, что это из-за того, что он обиделся, что его якобы засудили в бою с Артемом Резниковым (в сентябре 2020-го Раисов проиграл Резникову раздельным решением судей. — Прим. «СЭ»). Это мое мнение. Мне так показалось. Держать мы в лиге никого не собираемся, и не старались никого не удержать, но условия контракта должны выполняться. Юсуф выполнил контракт, и он захотел уйти. Я считаю, что, если ты уходишь, то должен уходить куда-нибудь поинтереснее, получше.

Не помню, с кем он провел бой... Алексей Махно? Махно — журналист лиги АСА? Мне уже 60, я могу и имя соседа забыть, так что сильно не цепляйтесь. Выступал он в какой лиге? AMC Fight Nights? Пусть не обижаются мои друзья, но сейчас AMC Fight Nights даже и близко не стоит на том уровне, в котором Fight Nights сам раньше находился. Не считаю, что AMC Fight Nights — хороший выбор для Юсуфа. Но Юсуфу нужно было подраться — и он подрался. Пусть дерется, где хочет.

О пробившемся в UFC Альберте Дураеве

— По поводу Дураева: есть люди, которым интересен заработок, а есть те, которым интересно что-то другое. У каждого свой внутренний мир. Дураев за эти три года потерял столько, сколько он не заработает за год в UFC — даже если каждые два месяца будет проводить хорошие бои в финансовом плане. Теперь у меня вопрос: стоило оно того или нет? У нас за эти три года, если бы он дрался и побеждал, он заработал бы не менее 400 тысяч долларов. Он их заработает ближайшее время в UFC? Не заработает.

Мы сегодня узнали о том, что его подписали в UFC. Слава Богу. Очень хорошо, что его подписали. Но вопрос: стоило ли все это время простаивать? Искать какие-то варианты, чтобы пробиться туда? Думаю, что нет. Если он завтра выстрелит и победит в каком-то бою, за который получит пару миллионов долларов, то тогда мы скажем: «Да. Это того стоило». Но в нынешних реалиях это того не стоило.

О том, как люди держат слово

— Помните, мы даже контракты не заключали — мне было достаточно пожать руку. Но когда началась эта свистопляска — я в инстаграм закинул пост: «Прощай дружба, да здравствует контракт!» Помните? В процессе работы я понял, что из 100 человек в лучшем случае двое-трое держат слова, остальные начинают вилять. Аль-Хамду ли-Ллях, мне удается держать слово.

О покинувшем UFC Омари Ахмедове

— Вы знаете, если даже он нам был бы интересен, скорее всего, мы бы его не взяли. Почему? Потому что стоит нам кого-то из бывших бойцов UFC взять — практически все начинают нас бомбардировать: «Вот, отстой из UFC переходит в ACA. Вот, вы сравниваете себя с UFC, тогда как сами берете их отстойных бойцов, а ваши лучшие бегут туда». Поэтому не нужен нам Омари Ахмедов. Пусть дерется в UFC, пусть доказывает, что UFC — лучшая лига. Почему они выгнали такого крутого бойца? Видимо конкуренция высокая? Может быть (улыбается).

Об идее сделать турнир со Шлеменко и Исмаиловым

— После окончания того боя мы собирались сделать турнир-четверку с Минеевым, Исмаиловым, Шлеменко и Дураевым. Мы это обсуждали. Шла переписка, переговоры. Но была команда АМС, которая хотела провести бой Минеева с Исмаиловым. И пошли цифры. Я понял, что деньги,. которые они хотят за этот бой, не оправдывают себя. За эти деньги можно сделать хороший человек. Для меня важнее, чтобы 20 человек заработали по 5 тысяч долларов, чем двое — по 20.

О бое Александр Емельяненко — Артем Тарасов

— Я думаю, что Емельяненко больше не выступит в АСА. И вот эти моменты, когда блогер дерется против профессионального бойца, журналист дерется c порнозвездой, или еще что-то — я считаю это большой глупостью. Сейчас видишь всякие глупости в соцсетях. Что когда-то было придумано как ММА, потихоньку теряет свой интерес из-за каких-то непонятных, глупых стычек. Наверное, людям делать нечего. Думаю, скоро будет какой-то отток от таких боев.

Совет Хабибу-промоутеру

— У меня не хватает времени следить за другими лигами. Единственное, что я посоветовал бы ему — это то же самое, что и себе: не торопиться делать много турниров. Турниры ради турниры, работать на опережение. [Посоветовал бы] чтобы кард был из хороших бойцов. Но он только начинает, поэтому... Или ему надо выбрасывать большие деньги, привлекая топовых бойцов, или — работать тем, что у него есть, но хотя бы пары создавать так, чтобы бои были красочные. Иногда смотришь бои неизвестных бойцов — и они такое закатывают. А бывает, что смотришь бои именитых бойцов UFC, а они валяются и валяются. Примерно вот такое я бы ему посоветовал. Воспримет ли он или нет — это у него спросите (улыбается).

О потенциальном турнире «Сибирь против Кавказа»

— Я против того, чтобы сделать сборную чеченцев, сборную русских, сборную ингушей, сборную осетин, сборную дагестанцев против сборной Калмыкии и так далее. Я категорически против. Этого нельзя делать. Это большая ошибка. И правильно делают, что запрещают. Если такое даже кому-то в голову придет, то это надо запрещать. Сегодня ситуация более-менее спокойная, и эту спокойную ситуацию десятилетиями выравнивали. Поэтому сегодня опять-таки какие-то такие моменты создавать ни в коем случае нельзя.

О Петре Яне

— Радуют ли успехи Петра Яна в UFC? Конечно, радуют. К Петру Яну особое отношение, потому что он всегда вел себя мужчина. Я это не для красного словца говорю. Он на любой какой-то праздник мне пишет. А есть те, которых я на своем горбу тащил, но которые забыли про меня. В принципе, мне на это наплевать. Пусть забывают. Я и не рожден для того, чтобы меня помнили. Я рожден для того, чтобы каким-то образом устроил свою семью и быт. Вот и все.

О ринг-герлз и феминистках

— У нас на турнирах ринг-герлз и женских боев не будет. Как я отношусь к феминистскому движению? То есть, когда притесняются их права? Слушайте, я могу сказать очень нехорошее слово. Разве обязательно раздеться, голым ходить, чтобы защищать свои права? Это первое. Второе: обязательно, чтобы они были везде, чтобы защищать свои права? Я понимаю, что гендерные различия... Может быть, мы все превратимся... и отрежем все, что у нас есть? Полная глупость. А где мои права? Ну не хочу я, чтобы у нас были женщины на турнирах. Чем не устраивают ринг-герлз? Не хотим мы, вот и все. Наши женщины у нас дома. Держите женщин дома, и все будет нормально.

О кулачных боях

— Голые кулаки — это не феномен. Мы еще в третьем, четвертом, пятом кассах ругались, выходили за угол и дрались на голых кулаках. Эт не феномен. Это ерунда. Просто какая-то группа людей хочет выделиться. Думаю, это скоро закончится. Это несерьезно. Это опасно. Очень опасно. если не ошибаюсь, челюсть ломается после удара в 8 килограммов. Нельзя такие вещи делать. Это до добра не доведет.

О допинг-контроле и умершем бойце

— Лига АСА с большим удовольствием ввела бы допинг-контроль, если бы все лиги, которые есть в РФ, тоже с этим согласились и все бы так делали. Я это предлогал несколько раз. Мне все говорят: «Почему вы не вводите допинг-контроль?» Как я могу его ввести, если остальные так не делают. Мы тогда будем заведомо проигрывать. Я знаю, что такое весогонка. Я все-таки врач, неплоъой врач, достаточно квалифицированный врач. Знаю, что такое весогонка, особенно когда боец употребляет допинг. Не да Всевышний, у нас кто-нибудь умрет. Такой случай у нас был. До сих пор вспоминаю это с дрожью в теле (в 2019 году сразу после турнира АСА 100 скончался узбекский боец Бекзод Нурматов. — Прим. «СЭ»).

О Хабибе

— У каждого есть свое понятие величайшего бойца или боксера. Я не считаю Мухаммеда Али величайшим боксером, но я считаю его величайшим человеком. Тогда еще в молодости мне гораздо больше нравился [Джордж] Форман. Про Майка Тайсона говорят все, что он — величайший. Но как он себя, по-моему, с Риддиком Боу... Про его мать что только не говорил Тайсон, если не ошибаюсь.

Поэтому если у меня есть свое мнение, это не значит, что оно правильное. Мне уже задавали этот вопрос [кто величайший боец в истории ММА]. Я уже отвечал, что не считаю Хабиба величайшим бойцом. Считаю ли его величайшим легковесом? Короче, вы из меня все вытаскиваете. Тогда давайте так: я пересмотрю пару десятков боев легковесов. Но я уж точно не считаю величайшим легковесом Конора Макгрегора.

Об извинениях Хамзата Чимаева (год назад Хасиев заявил, что Чимаев устраивал флеш-моб, чтобы ему (Хасиеву) писали «непонятные сайты полуголых дам»)

— Хамзат Чимаев приезжал ко мне в гости. Честно говоря, не ожидал от него. Он сказал, что он был неправ, и я принял эти слова. А что мне еще нужно? Это было реально, не наигранно, я это видел. Он извинился на чеченском языке. Это правильный шаг, это о многом говорит. Хамзат очень достойно себя повел, мы сфотографировались по его инициативе. Так что с Чимаевым вопрос закрыт.

Верю ли я в чемпионство Хамзата в UFC? Конечно, да. Я всегда говорил о том, что любой боец может вырубить любого. Одним ударом. Как ни изучай соперника, он может попасть один раз — и все. У Чимаева есть все данные для чемпионства. Посмотрим.