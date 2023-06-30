Александр Романов: «Я не устал в бою с Волковым. Как там за одну минуту можно было просесть?»

Интервью молдавского бойца UFC перед поединком.

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Шон Стрикленд встретится с Абусупьяном Магомедовым. А в прелимах этого же карда выступит Александр Романов. Соперником бойца из Молдавии станет болгарин Благой Иванов. В интервью «СЭ» боец по прозвищу Кинг-Конг рассказал, что помешало перевести Александра Волкова, как играл в юности рок-музыку и почему Анатолию Малыхину будет тяжело завоевать третий пояс.

— Многие фанаты и эксперты считают Благоя Иванова одним из скучнейших бойцов в ростере тяжелого веса UFC. Вы согласны с этим? Как бы его охарактеризовали?

— Я не знаю, почему его называют одним из самых скучных бойцов ростера. По моему мнению, он всегда показывает очень даже конкурентные поединки. Может, из-за того, что у него все бои заканчиваются решением судей. Людям всегда хочется каких-то искр, сабмишенов, удушающих, нокаутов... Но есть ребята, которые делают ставку на работе на очки, и Иванов — один из них.

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— Иванов — базовый самбист, он вам кажется неудобным соперником?

— Учитывая, что он тоже левша, у него есть хороший бэкграунд в борьбе... Я его не то что неудобным соперником считаю, я его очень даже интересным стилистически для себя соперником считаю.

— В бою с Волковым по истечении первой минуты показалось, что вы сильно устали. А почему так получилось?

— Да я бы не сказал, что я устал, просто что-то пошло не то.

— То есть не было такого, что просели физически?

— Да нет, как там за одну минуту можно просесть?

— При попытке перевода Волков зацепился за сетку рукой. А это действительно помешало перевести?

— Да, я это почувствовал.

— Может, по-другому бой сложился бы, если бы не этот момент?

— К сожалению, мы этого уже никогда не узнаем. Случилось так, как случилось, вот и все. Я не ищу себе оправданий. Это было мое поражение, которое я принял, которое я переварил и иду дальше.

Фото UFC Russia, Telegram

— Понятно, что в бою с Тыбурой должна быть ничья, но после двух поражений подряд у вас появилось ощущение, что ажиотажа, внимания фанатов стало меньше?

— Для меня не столь важно, чтобы вокруг меня была какая-то шумиха, бурные обсуждения. Знаешь, есть выражение, не помню точно, кто это сказал: «Не обольщайся: те, кто хлопает, когда тебя короновали, те же будут хлопать, когда с тебя будут снимать корону». Так что это не является основополагающим фактором моего мышления.

— Вы рассказывали, что играли на бас-гитаре и участвовали, как вы выразились, в «подвальных движениях». А можете ли подробнее об этом рассказать?

— Это было давно, еще в юношестве, мы с ребятами собирались, бренчали. Так, на уровне хобби, развлечения, ничего особенного.

— Вы прямо группу сколотили? Было у нее название?

— Нет, просто так собирались с единомышленниками, занимались своим делом.

— А в каком стиле была музыка?

— Рок. Прямо хороший, нормальный, тяжелый рок.

— Ваш тренер Эдуард Кеся говорил, что если бы был чемпионат мира по анекдотам, вы были бы 100 процентов в призерах. Можете вспомнить любимый анекдот или тот, который всегда разрывает?

— Я всегда очень много анекдотов помню, но не все из них можно рассказывать на публике.

— Какой-нибудь не сильно жесткий?

— Не сильно жесткий? Таких и нет! Давайте лучше пропустим этот вопрос (смеется).

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— Вы рассказывали, что выходили на борцовскую схватку против родного брата, и это было не в рамках спарринга. А как так вышло?

— С братом нам очень часто приходилось делить ковер, потому что с 19 лет я уже перешел в его весовую категорию. Часто мы боролись на соревнованиях. Не очень приятно, если честно, с родным братом делить ковер, тем более со старшим.

— Вы же тогда жили вместе, в одной квартире?

— Да, мы всю жизнь жили вместе, тренировались в одном зале под руководством нашего отца. Когда я уже вырос, мы стали выступать в одной категории и очень часто в финалах встречались на чемпионатах страны.

— План какой-то разрабатывали под брата специально?

— Нет, мы выросли вместе, всю жизнь тренировались, до того хорошо уже друг друга знали, что тяжело было.

— Не было мысли сделать как Федор и Александр Емельяненко, когда младший старшему уступил?

— Первое время всегда так и было.

— Именно специально или потому что он сильнее?

— Нет, до своей серьезнейшей травмы он всегда был сильнее. Он и талантливее меня был, более чувствительный, более бросковитый. Для меня он всегда был примером для подражания.

— Вы тренировались с Анатолием Малыхиным в Таиланде. Недавно Анатолий стал двойным чемпионом ONE. Анатолий вам писал в соцсетях: «Саня, спасибо, что живым отпустил». А расскажите, как выглядели ваши спарринги?

— В ударке мы не спарринговались, мы очень плотно, много работали у стены в партере. У него тоже борцовский бэкграунд, очень сильный борец. Он был призером чемпионата России по вольной борьбе, а это дорогого стоит. Для тех, кто хоть капельку разбирается в единоборствах, это говорит о многом.

— Если представить, что Малыхин подпишется в UFC, как далеко он смог бы там зайти?

— В топ-5 он бы, думаю, залетел. Очень дисциплинированный, собранный атлет.

— В топ-5 тяжеловесов? Просто у него же скоро может третий пояс появиться.

— Да, но я думаю, ему будет тяжеловато сделать 93 кг. Но, учитывая Толин характер и рвение к победе, думаю, он заберет третий пояс и тем самым сотворит настоящую историю.