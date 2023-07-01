Ким Кардашьян, Гора из «Игры престолов» и Джигурда. Самые яркие поединки звезд

Кто из знаменитостей выходил в ринг до Илона Маска и Марка Цукерберга.

Главная новость месяца в единоборствах связана с возможным боем Марка Цукерберга и Илона Маска по правилам ММА. Два миллиардера устроили конфликт в соцсетях, результатом которого стал вызов Цукербергу от Маска. Такой бой рискует стать самым крупным в истории спорта по просмотрам, но это далеко не первый случай, когда большие знаменитости надевали перчатки.

Ким Кардашьян — Тамара Фрапаселла

Если говорить о старых видеозаписях с участием бывшей жены Канье Уэста, первым на ум приходит далеко не благотворительный боксерский поединок, но такой действительно был. В 2009 году Ким провела бой, который показали в рамках реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Соперницей стала актриса Тамара Фрапаселла, известная по ролям в фильмах «Американские маньяки» и «Стоп, снято».

Обе девушки никогда не выходили в ринг, но лучше смотрелась именно актриса. Фрапаселла наносила больше ударов, пусть о технике там не было и речи. В итоге единогласным решением судей победила именно она, а Ким получила фингал под глазом и оправдалась тем, что начала готовиться лишь за три дня до боя. Главный итог этого поединка: на благотворительность собрали 11 тысяч долларов. Вероятно, если бы поединок с участием Кардашьян состоялся в наши дни, сумма получилась бы в сотни раз больше.

Никита Джигурда — Отар Кушанашвили

В начале 2020-х Джигурда стал примером для подражания всем знаменитостям, которые хотели попробовать себя в единоборствах. Известный актер подписал контракт с промоушеном «Наше дело» и дебютировал в поединке против депутата Виталия Милонова, который был уверен, что все происходящее в ринге — постановка. Вторым соперником Джигурды стал шоумен Отар Кушанашвили, и в тот момент казалось, что этот он даст Никите Борисовичу более серьезный отпор. Формула подобных поединков в «Нашем деле» обычно неизменна — три раунда по две минуты, бокс в перчатках для ММА.

Джигурде хватило всего 12 секунд, чтобы отправить Кушанашвили в нокдаун. Отар поднялся и героически продолжил поединок, но в середине первого раунда более габаритный Никита осыпал оппонента ударами и снова его уронил. Даже после этого Отар нашел силы продолжать, однако еще через 20 секунд Джигурда пробил рукой в печень, и героизм Кушанашвили иссяк.

Дольф Лундгрен — Олег Тактаров

В 2007 году легендарный шведский актер, которого большинство знает по роли Ивана Драго в фильмах «Рокки», стал участником российского телешоу «Король ринга», где вне турнира побился с первым российским чемпионом UFC Олегом Тактаровым. Олег Николаевич — базовый самбист, но его навыков бокса было предостаточно, чтобы одолеть актера, который хоть и выглядел грозно, но реальной конкуренции бойцу составить не мог.

Если посмотреть полную запись поединка, можно подумать, что бой был куда более равным, чем на самом деле. Он прошел все запланированные пять раундов, в которых Тактаров явно жалел соперника. Лундгрен шел вперед с ударами, а Олег с легкостью уклонялся и работал вторым номером, набирая очки. Тактаров победил единогласным решением судей — нокаутировать известного гостя было бы слишком жестоко.

Джастин Трюдо — Патрик Бразо

Нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел боксерский поединок в 2012 году, когда был депутатом от либеральной партии. Трюдо разгромил сенатора-консерватора Патрика Бразо в благотворительном поединке. Трюдо тогда считался андердогом, так как Бразо, хоть и был пониже, выглядел более мощно.

В первом раунде Трюдо имел все шансы улететь в нокаут, но работал джебом и иногда доставал соперника. Первый раунд достался Бразо, но закончился тем, что Трюдо нанес несколько неловких ударов по сенатору, который уже задыхался. Во втором отрезке Трюдо воспользовался слабым кардио оппонента. Он осыпал Бразо ударами у сетки, но рефери прервал бой и начал отсчитывать нокдаун. А в третьем раунде все закончилось: после очередного нокдауна рефери решил, что с сенатора достаточно. Шесть месяцев спустя Трюдо объявил, что баллотируется на пост главы либеральной партии, а три с половиной года спустя он победил Стивена Харпера на выборах и занял пост премьер-министра.

Хафтор Бьорнссон — Эдди Холл

Бьорнссон — исландский актер, которого все знают благодаря роли Горы в культовом сериале «Игра престолов». Помимо съемок в кино, Хафтор еще и стронгмен: он победитель и многократный призер соревнований за звание «Самый сильный человек планеты». Британец Эдди Холл — коллега Бьорнссона по виду спорта. Из-за пауэрлифтинга между спортсменами завязался конфликт: Хафтор несколько раз бил рекорды Эдди и называл англичанина читером. Весной 2020-го исландец улучшил достижение Холла в становой тяге, после чего вызвал его на поединок. Эдди согласился, но бой состоялся не сразу — в сентябре 2021-го он сорвался из-за травмы Холла.

Для Бьорнссона поединок стал уже четвертым, ранее два боя он свел вничью и один выиграл нокаутом. Поединок с Холлом продлился всю дистанцию. Первый раунд забрал исландец, а вот второй в доминирующем стиле взял Холл, который организовал Хафтору два нокдауна. В третьем раунде соперника уронил уже Бьорнссон, а в шестом отрезке он сравнял счет по нокдаунам. Итог — победа Горы единогласным решением судей.