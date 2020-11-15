Яндиев дрался в UFC только раз, но успел установить антирекорд. Его перебили в 40 раз, а потом задушили

Оглушительный разгром.

13 ноября бывший боец UFC и М-1 Адам Яндиев (9-1) совершил нападение на ветерана-тяжеловеса Сергея Харитонова (32-8). Инцидент произошел во дворце спорта «Лужники» на традиционном турнире по ММА «Битва чемпионов».

Яндиев позвал Харитонова в фойе, между ними произошел диалог, в ходе которого ингушский боец внезапно нанес несколько ударов Харитонову по лицу, когда тот держал руки в карманах. В результате нападения у Сергея сломана орбитальная кость, нос, диагностированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и гематомы. Также пострадал друг Харитонова — бизнесмен Руслан Абдо, которому Яндиев сломал нос. Харитонов в интервью ютуб-каналу Александра Лютикова рассказал, что у Адама во время нападения был кастет.

Сергей был срочно госпитализирован, сообщается, что он проведет в больнице не меньше 10 дней. Яндиев был доставлен в полицию, однако от показаний по инциденту отказался. Комментариев в медиа ингушский боец никаких не давал. В его отношении возбуждены два уголовных дела.

Последний официальный бой Яндиев провел 15 сентября 2018 года на турнире UFC Fight Night в Москве — первом в истории шоу промоушена в России. В поединке предварительного карда против американца Джордана Джонсона российский средневес проиграл удушающим приемом во втором раунде.

По ходу боя Яндиев установил антирекорд по отрицательной разнице значимых ударов. Соперник перебил его со счетом 40-1, никогда раньше российского бойца в UFC не перебивали с таким диким разрывом — в 40 раз.

Вот как выглядит список худших выступлений российских бойцов в UFC с точки зрения разницы значимых ударов:

Адам Яндиев / 1-40 в бою с Джорданом Джонсоном

Милана Дудиева / 0-37 в бою с Джулианной Пеньей

Алексей Олейник / 2-35 в бою с Дерриком Льюисом

Шамиль Абдурахимов / 3-25 в бою с Кертисом Блейдсом

Яна Куницкая / 5-33 в бою с Крис Сайборг

Другие статистические показатели Яндиева в этом бою также выглядят удручающе. 0-3 по тейкдаунам, 3 минуты и 30 секунд из 5:42 боя он находился под контролем на земле (69% времени), чудовищная разница в точности ударов 8% (против 63% у соперника). При этом Адам полностью провалился в партере, где его в итоге и задушили ручным треугольником из хаф-гарда в самом начале второго раунда.

За прошедшие два года с этого поединка Адама у России в UFC были Дмитрий Смоляков (0-3 в UFC), Зелим Имадаев (0-3) и Хадис Ибрагимов (0-4), но никто из них не смог перебить антирекорд Яндиева.