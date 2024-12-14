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Шлеменко — в адрес Федора Емельяненко: «Привет тебе с низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Боец ММА Александр Шлеменко обратился к Федору Емельяненко после победы над Анатолием Токовым в рамках турнира RCC 21.

Соревнования проходят в Екатеринбурге. Шлеменко одержал победу раздельным решением судей.

«Хочу обратиться к Емельяненко. Федор, привет тебе! С низкой ступеньки на вашу высоту! Хоть немного постоял там! Спасибо за все, ребята, кто со мной! Несмотря на то, что мы сильно высоко не летаем, мы все равно красавчики!», — сказал Шлеменко на ринге после боя.

Ранее между спортсменами произошел конфликт на фоне выборов президента Союза ММА России. Тогда Шлеменко заявил, что Емельяненко выложил в Сеть письмо с критикой бывшего президента организации Радмира Габдуллина. Сам боец отверг это обвинение.

Позже Шлеменко сообщил, что не понимает, в чем виноват перед коллегой, но готов помириться.

Александр Шлеменко. Биография Александра Шлеменко: жизнь российского бойца ММА

Александр Шлеменко
Федор Емельяненко
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