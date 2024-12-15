Токов не собирается оспаривать результат боя против Шлеменко

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца ММА Анатолия Токова, сообщил, что спортсмен не планирует оспаривать результат проигранного боя с Александром Шлеменко.

Поединок бойцов прошел в субботу, 14 декабря, на турнире RCC 21 в Екатеринбурге. Шлеменко выиграл раздельным решением судей.

«У Анатолия мало что получалось. Результат есть какой есть. Спорить не будем», — цитирует Магомедалиева ТАСС.

На счету 40-летнего Шлеменко в профессиональных ММА теперь 66 побед, 15 поражений, 1 ничья, 1 бой признан несостоявшимся. 34-летний Токов потерпел четвертое поражение в карьере при 32 победах.