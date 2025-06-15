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15 июня 2025, 12:37

Ковалев: «Мечтаю подраться на глазах у Лукашенко. Скажу ему: «Вы — красавчик!»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Белорусский боец Владислав Ковалев в интервью «СЭ» заявил, что мечтает встретиться с президентом страны Александром Лукашенко.

«Представляю приятную встречу с Александром Лукашенко, — сказал Ковалев «СЭ». — Для меня это будет высшее достижение, потому что мечтаю с ним встретиться. Знаете, какую встречу хочу с ним провести, если дай Бог получится? Провести бой у себя в Белоруссии на большой арене, чтобы там был наш Александр Григорьевич, и соответственно ему посвятить свою победу. Любого соперника привозите. У родной публики я буду победу вырывать зубами. Мне было бы приятно, если Александр Григорьевич меня поздравит, чем-то наградит. Это, конечно, очень сильно. Тем более я сейчас являюсь единственным бойцом из Белоруссии на таких позициях и рейтингах даже если говорить о мировых ММА».

«Что бы я сказал, оказавшись перед Александром Лукашенко? Александр Григорьевич, вы — красавчик! Вы — лучший! Мое вам уважение. И рассказал бы о себе», — добавил боец.

В последнем противостоянии, которое состоялось 31 мая на турнире RCC в Екатеринбурге, Ковалев раздельным решением судей выиграл у российского ветерана ММА Александра Шлеменко.

Согласно Sherdog, на счету Ковалева в ММА 7 побед и 2 поражения.

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Владислав Ковалев
ММА
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