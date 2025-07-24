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24 июля 2025, 13:50

Армен Петросян подписал контракт с лигой RCC

Экс-боец UFC Армен Петросян подписал контракт с российской организацией RCC.

«Появилась ясность по моей карьере. Подписываю контракт с лигой RCC. В ближайшее время будет анонс. Следите за новостями», — сказал Петросян.

К своему поединку в RCC Петросян готовится в родном Красноярске в клубе «Союз» под руководством своего тренера Вали Бахрамовича Базарова.

Первый бой спортсмена пройдет в полутяжелом весе — дата и соперник будут объявлены в ближайшее время. Именно в категории до 93 кг он стал чемпионом Fight Nights, WCSA и ProFC.

С 2022 года Петросян выступал в UFC, где провел 7 поединков в среднем весе. Его заключительный бой в американской лиге состоялся в марте 2025 года.

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Армен Петросян
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