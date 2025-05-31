Шлеменко проиграл Ковалеву на турнире RCC 22
Россиянин Александр Шлеменко уступил белорусу Владиславу Ковалеву в главном событии турнира RCC 22.
Белорус одержал победу раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 29:28.
41-летний Шлеменко потерпел 16 поражение в карьере при 67 победах и одной ничьей. У него прервалась серия из пяти побед кряду.
Для 26-летнего Ковалева эта победа стала девятой в профессиональных боях при одном поражении.
RCC 22 прошел в Екатеринбурге на «УГМК-Арене», турнир был организован «Русской медной компанией».
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12 дек 2025 17:00
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