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31 мая 2025, 21:24

Шлеменко проиграл Ковалеву на турнире RCC 22

Игнат Заздравин
Корреспондент

Россиянин Александр Шлеменко уступил белорусу Владиславу Ковалеву в главном событии турнира RCC 22.

Белорус одержал победу раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 29:28.

41-летний Шлеменко потерпел 16 поражение в карьере при 67 победах и одной ничьей. У него прервалась серия из пяти побед кряду.

Для 26-летнего Ковалева эта победа стала девятой в профессиональных боях при одном поражении.

RCC 22 прошел в Екатеринбурге на «УГМК-Арене», турнир был организован «Русской медной компанией».

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Владислав Ковалев
Александр Шлеменко
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