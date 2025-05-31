Шлеменко проиграл Ковалеву на турнире RCC 22

Россиянин Александр Шлеменко уступил белорусу Владиславу Ковалеву в главном событии турнира RCC 22.

Белорус одержал победу раздельным решением судей — 28:29, 29:28, 29:28.

41-летний Шлеменко потерпел 16 поражение в карьере при 67 победах и одной ничьей. У него прервалась серия из пяти побед кряду.

Для 26-летнего Ковалева эта победа стала девятой в профессиональных боях при одном поражении.

RCC 22 прошел в Екатеринбурге на «УГМК-Арене», турнир был организован «Русской медной компанией».