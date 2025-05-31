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Александр Шлеменко — Владислав Ковалев: онлайн-трансляция боя RCC 22

Александр Шлеменко и Владислав Ковалев проведут бой в главном событии вечера 31 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Александр Шлеменко и Владислав Ковалев (более известный как Белаз) проведут бой в главном событии турнира RCC 22.

Время начала и во сколько бой Шлеменко против Ковалева

RCC 22 проходит в спортивном комплексе «УГМК-Арена» в Екатеринбурге в субботу, 31 мая. Вечер ММА стартовал в 16.00 по московскому времени. Бой Шлеменко и Ковалева ожидается после 20.00 мск (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

41-летний Шлеменко по прозвищу Шторм в своем профессиональном рекорде имеет 67 побед, 15 поражений и одну ничью, еще один бой признан несостоявшимся.

26-летний Ковалев в профессиональной карьере одержал 5 побед и потерпел 2 поражения.

Где смотреть RCC 22 и бой Шлеменко против Ковалева

Трансляцию RCC 22 в полном объеме ведет бойцовский канал «Удар». Следить за результатами турнира RCC 22 31 мая можно в разделе RCC на нашем сайте.

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Владислав Ковалев
Александр Шлеменко
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