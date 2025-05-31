Иван Штырков — Шамиль Гамзатов: онлайн-трансляция боя RCC 22

Иван Штырков и Шамиль Гамзатов проведут бой в соглавном событии вечера 31 мая

Иван Штырков и Шамиль Гамзатов на турнире RCC 22 проводят поединок в промежуточном весе до 95 кг. Этот бой является соглавным событием вечера в спортивном комплексе «УГМК-Арены» в Екатеринбурге.

Где смотреть бой Иван Штырков — Шамиль Гамзатов на RCC 22

Бой Штыркова и Гамзатова, как и другие поединки RCC 22, показывает бойцовский телеканал «Удар».

Отслеживать результаты турнира RCC 22 31 мая можно в разделе RCC на нашем сайте.

Статистика перед боем Иван Штырков — Шамиль Гамзатов на RCC 22

36-летний Штырков провел в профессиональных ММА 26 поединков, одержал 24 победы и потерпел 2 поражения. В предыдущем выступлении 18 октября 2024 года Иван по прозвищу Уральский Халк техническим нокаутом победил Хадиса Ибрагимова на турнире RCC 20

34-летний Гамзатов на профессиональном уровне одержал 15 побед и потерпел 3 поражения. 22 февраля 2025 года Шамиль победил Игоря Глазкова раздельным решением судей в рамках RCC Intro 35.