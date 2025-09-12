Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: во сколько и где смотреть трансляцию боя-реванша

Россиянин Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев из Белоруссии проведут бой-реванш на турнире RCC 23 в пятницу, 12 сентября. Вечер ММА состоится на «Трактор Арене» в Челябинске. Начало боя — не ранее 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко и Ковалева. В прямом эфире поединок соперников по прозвищам Шторм и Белаз покажет онлайн-платформа Udar.

Предыдущий бой соперников состоялся на RCC 22 в Екатеринбурге 31 мая и завершился победой Ковалева.

На кону поединка — титул в среднем весе (до 84 кг). 41-летний Шлеменко за карьеру одержал 67 побед, потерпел 16 поражений и завершил один поединок вничью, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 27-летнего Ковалева — девять побед и одно поражение в ММА.