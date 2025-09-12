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Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: во сколько и где смотреть трансляцию боя-реванша

Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев проведут бой-реванш
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Шлеменко.
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Россиянин Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев из Белоруссии проведут бой-реванш на турнире RCC 23 в пятницу, 12 сентября. Вечер ММА состоится на «Трактор Арене» в Челябинске. Начало боя — не ранее 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко и Ковалева. В прямом эфире поединок соперников по прозвищам Шторм и Белаз покажет онлайн-платформа Udar.

Предыдущий бой соперников состоялся на RCC 22 в Екатеринбурге 31 мая и завершился победой Ковалева.

Александр Шлеменко и&nbsp;Влад Белаз.Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: онлайн-трансляция боя

На кону поединка — титул в среднем весе (до 84 кг). 41-летний Шлеменко за карьеру одержал 67 побед, потерпел 16 поражений и завершил один поединок вничью, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 27-летнего Ковалева — девять побед и одно поражение в ММА.

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Александр Шлеменко
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