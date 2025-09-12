Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: трансляция боя начнется ориентировочно в 19.00 мск

Александр Шлеменко и Владислав Ковалев проведут реванш на RCC 23 12 сентября

Российский боец Александр Шлеменко и белорус Владислав «Белаз» Ковалев проведут реванш на турнире RCC 23 в пятницу, 12 сентября. Вечер смешанных единоборств принимает арена «Трактор» в Челябинске.

Бой Шлеменко — Ковалев ожидается около 19.00 по московскому времени. Формат титульного боя в среднем весе — пять раундов.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко и Ковалева. В прямом эфире трансляцию поединка покажут на онлайн-платформе Udar (доступна также в «Кинопоиске»).

Первый бой Шлеменко и Ковалева состоялся на RCC 22 в Екатеринбурге 31 мая и завершился победой «Белаза» раздельным решением судей.

41-летний Шлеменко имеет профессиональный рекорд — 67 побед, 16 поражений, одна ничья и еще один бой был признан не состоявшимся. На счету 27-летнего Ковалева в ММА — девять побед и одно поражение.