Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: дата и место проведения реванша, во сколько и где смотреть бой

Россиянин Александр Шлеменко и Владислав «Белаз» Ковалев из Белоруссии проведут бой-реванш на турнире RCC 23 в пятницу, 12 сентября. На кону титул в среднем весе (до 84 кг). Вечер ММА состоится на «Трактор Арене» в Челябинске. Начало турнира — в 15.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию боя Шлеменко и Ковалева. В прямом эфире поединок соперников по прозвищам Шторм и Белаз покажет онлайн-платформа Udar.

Первый бой соперников состоялся на RCC 22 в Екатеринбурге 31 мая и завершился победой Ковалева.

41-летний Шлеменко имеет профессиональный рекорд из 67 побед, 16 поражений и 1 ничьей, еще один бой был признан несостоявшимся. На счету 27-летнего Ковалева в ММА — 9 побед и 1 поражение.