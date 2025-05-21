Александр Шлеменко — Владислав «Белаз» Ковалев: дата боя, во сколько начнется и где пройдет

Российский боец Александр Шлеменко проведет поединок в среднем весе против белоруса Владислава «Белаза» Ковалева на турнире RCC 22 в субботу, 31 мая. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «УГМК Арена» в Екатеринбурге. Основной кард начнется в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию боя можно смотреть на онлайн-платформе Udar.

На счету 41-летнего Шлеменко профессиональный рекорд — 66 побед, 15 поражений, 1 ничья. В предыдущий раз Александр выходил в октагон 14 декабря 2024-го в рамках турнира RCC 21, где раздельным решением судей победил Анатолия Токова.

26-летний Ковалев в ММА одержал 8 побед и потерпел 1 поражение. Последний свой бой провел 23 мая 2024 года на турнире URAL FC 7 — Ural Fighting Championship. Тогда белорусский боец победил Дугласа Рибейра техническим нокаутом.