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Опубликован полный кард RCC 22 в Екатеринбурге

Сергей Ярошенко

31 мая в Екатеринбурге пройдет 22-й номерной турнир смешанным единоборствам RCC.

Хэдлайнерами станут Александр Шлеменко и Владислав Белаз. Соглавным событием шоу станет поединок Ивана Штыркова и Шамиля Гамзатова.

Шоу состоится на 12-тысячной «УГМК-Арене».

Полный кард турнира:

Рейтинговый бой в среднем весе (до 83,9 кг), 3х5 — Шлеменко Александр (67-15-1-1) vs Ковалев Владислав (5-2)

Рейтинговый бой в промежуточном весе (до 95 кг), 3х5 — Штырков Иван (24-2) vs Гамзатов Шамиль (15-3)

Рейтинговый бой в легком весе (до 70,1 кг), 3х5 — Нагибин Тимур (22-9) vs Климов Дмитрий (9-4)

Рейтинговый бой в полусреднем весе (до 77,1 кг), 3х5 — Васильев Александр (14-5) vs Смоян Юрик (24-8)

Гран-при RCC в полулегком весе (до 65,8 кг), 3х5 — Мугидинов Абдулмалик (7-3) vs Игнатьев Евгений (22-2)

Рейтинговый бой в легчайшем весе (до 61,2 кг), 3x5 — Свищев Вячеслав (14-5) vs Абуев Ризван (17-4)

Рейтинговый бой в среднем весе (до 83,9 кг), 3х5 — Шелест Самуил (14-5) vs Туганбаев Жакып (10-5)

Рейтинговый бой в промежуточном весе (до 79 кг), 3х5 — Темирханов Темирхан (11-1) vs Боранбаев Адиль (23-11-1)

Рейтинговый бой в полулегком весе (до 65,8 кг), 3x5 — Фукс Максим (3-0) vs Арутюнян Артур (11-3)

Рейтинговый бой в тяжелом весе (свыше 93 кг), 3х5 — Коваленко Николай (10-2) vs Мякинкин Евгений (17-19)

Рейтинговый бой в легком весе (до 70,1 кг), 3х5 — Киреев Дмитрий (5-0) vs Тообаев Элдияр (6-3)

Рейтинговый бой в полулегком весе (до 65,8 кг), 3x5 — Шардаков Игорь (4-1) vs Шашутин Александр (10-8)

Рейтинговый бой в легчайшем весе (до 61,2 кг), 3x5 — Мусаев Эмиль (4-1) vs Тураев Хусниддин (5-1)

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Шамиль Гамзатов
Александр Шлеменко
Иван Штырков
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