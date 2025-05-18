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18 мая 2025, 05:42

Азизян: «Не понимаю, зачем Шлеменко нужен бой против Ковалева»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер и основатель клуба Gor MMA Гор Азизян поделился мыслями о поединке между Владиславом Ковалевым и Александром Шлеменко.

«Не понимаю, зачем Шлеменко нужен бой против «Белаза». У Влада, наверно, самый медийный поединок — бой против Шары. Никто не помнит, с кем еще дрался Ковалев. Я все чаще перестаю понимать логику в российских ММА. UFC зарабатывает деньги, да. А тут — не понимаю. Я также не понимал поединок Шлеменко против Александра Илича. У Ковалева небольшой рекорд.

Меня он не удивит даже в случае победы над Шлеменко. А вот если Влад победит Магомедрасула Гасанова, я удивлюсь. Вообще не понимаю, зачем он бросил вызов Александру. Смысл какой? То же самое, если Богдан Гуськов сейчас бросит вызов Федору Емельяненко», — приводит слова Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Шлеменко и Ковалев проведут поединок по правилам ММА 31 мая на турнире RCC 22. В активе Ковалева 8 побед и одно поражение. Шлеменко за свою карьеру одержал 66 побед и потерпел 15 поражений.

Источник: Metaratings
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Александр Шлеменко
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