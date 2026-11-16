«На все воля Божия. Проиграл и проиграл». Билостенный и Немков после чемпионского боя

Сергей хочет биться с Нганну. Немков дал интервью, несмотря на поражение и кровоточащую сечку.

Чемпионский бой русских богатырей закончился победой Сергея Билостенного единогласным решением судей. После объявления результата Сергей подошел к братьям Немковым и Федору Емельяненко и от души пожал им руки, он несколько раз приезжал на сборы Fedor Team и хорошо знаком с бойцами этой команды. Сергей надел массивный деревянный крест и под скандирования «Россия! Россия!» вышел из клетки, несколько раз перекрестившись. Причем скандировали те, кто болел за Немкова, но парни отдали должное Билостенному, он проделал большую работу — в том числе прибавил в функциональной подготовке, держал темп все пять раундов.

Далее — подборка цитат Билостенного, сказанных им на пресс-конференции и в небольшом интервью «СЭ»: Сергей уверен, что никто из тяжей не тренируется, как он, называет PFL самой прекрасной лигой на планете, а следующим соперником видит Франсиса Нганну.

ММА PFL: Немков — Билостенный

Билостенный: «Хотел сказать: «Тут Нганну сидит, дайте мне его. Заходи, старый!»

О PFL. «Я молодой парень, который очень счастлив выступать в такой потрясающей организации. PFL — это не просто мечта, это уже часть меня, я стал частью этой большой семьи. Я провел здесь около пяти-шести поединков, ко мне все прекрасно относятся. Как скажет руководство, как скажет команда PFL, буду драться со всеми. Мы здесь для того, чтобы развиваться в самой прекрасной лиге на планете».

О том, помогли ли сборы с Немковым. «Я трудился очень тяжело. Верю в свой труд, честно сказать. И тут уже не имеет значения, знаем мы друг друга или нет. Бои — это удивительная штука, и каждый бой уникален. Начиная с того, как мы проснулись с утра, с каким настроением, что нам сказали родные и близкие в этот день, может быть, накануне что-то случилось. Это все совокупность очень многих факторов. Как говорят, должны сойтись звезды. Это событие, которое каждый раз уникально — как бы хорошо мы друг друга ни знали. Мы большие ребята, у нас четыре унции на руках. Все может поменяться в одну секунду. Я не посмотрел ни одного поединка Вадима [в период подготовки]. Ну как — я смотрел его бои, болел за него. А вот в подготовке не посмотрел ни одного. Просто вот смотрю [бои соперников], а они потом выходят какие-то вообще другие. Мой тренер смотрит бои, говорит, что делать, я делаю. Насчет совместных кемпов — они просто помогли мне повстречать прекрасных людей. В том числе Вадима, Федора Владимировича, Олега. Потрясающая команда. А то, что те лагеря подготовили меня к этому бою, — такого нет, конечно».

Почему судьи отдали победу ему. «Так я, получается, тоже 10 лет без поражений. Я не проиграл Валентину Молдавскому, я выиграл у Тайрелла Форчуна — но меня дисквалифицировали. Я тоже, получается, примерно 10 лет без поражений. Мне кажется, судьям пришлось по вкусу, что я шел вперед все время. Это важно. Плюс урон. Наверное, это. Я защищался от борьбы. У меня не было никаких проблем с борьбой — от слова совсем. Мне показалось, что в первом раунде Вадим достаточно просто вышел на руку. Но я понимал, что мне сложно это сделать. А дальше в стойке я защищался, уходил [от борьбы]. Мои джебы были острее, мне кажется. В целом — активность, урон и защита [от борьбы]».

Сергей Билостенный. Фото Скриншот видео

О боях с россиянами. «Прекрасно отношусь к этому, испытываю огромную гордость, что в мировой лиге топ-4 — это россияне. У меня большая гордость за наших ребят, за наших соотечественников. То, что мы можем драться друг с другом, по-человечески, наверное, это немного отрицательное чувство. Но по-спортивному каждый здесь, чтобы стать лучше. Поэтому я это все понимаю прекрасно. В общем и целом отношусь к этому хорошо».

О жестких тренировках. «Да, это правда [переломал тренажеры в зале]. В этом зале есть управляющий, и, думаю, он меня туда не пустит больше. Понимаю, что в некоторых моментах, когда я ломал тренажеры, это показатель моей силы, моей взрывной силы. Тренер, с которым я занимаюсь, Олег Игоревич Протасов, говорит: «Ничего страшного, ломай». Чувствую, что расту в этом плане. Я сегодня подрался пять по пять и не могу сказать, что сильно устал. Очень хорошо себя чувствую. Может быть, не выгляжу фактурно и сильно. Но, честно сказать, я прям силен, ребят. У меня есть полное понимание и ощущение, что никто не тренируется так, как я. Никто не делает такой объем работы так дисциплинированно, как я».

О следующем сопернике. «Фрэнни (Франсис Нганну. — Прим. «СЭ») должен быть, наверное. Насколько знаю, Олег может подраться с Денисом Гольцовым, у них незавершенная история. Мне кажется, Фрэнни меня ожидает. Со следующего года же будет MVP. Возможно, там будет какая-то такая история типа супербоев. Я думал, кстати, он ко мне в клетку зайдет. Думал, у меня спросят: «Кого ты хочешь?» А я скажу: «Нганну дайте мне, я видел, он тут сидит. Заходи, старый!»

О бое Гана и Хокита, который начался через несколько часов после его поединка с Немковым. «Наш бой намного качественнее и ожидаемее. Но Хокит прикольный на самом деле. Что-то болтает такое. Это прикольно с точки зрения смотрибельности. Мне кажется, он недооцененный. Вообще я хочу, чтобы Сане Волкову дали бой в тяжелом весе, чтобы он его выиграл и сказал: «Ребят, я отдыхать».

Вадим Немков. Фото Скриншот видео

Немков: «Серега стал бить прямые удары, и тейкдауны проходить перестали...»

Сергей Билостенный в бою поставил Вадиму Немкову сечку под глазом, медики наложили Немкову швы. Вадим после поединка ходил с ваткой — сочилась кровь, приходилось протирать. Это было первое поражение Немкова с 2016 года и первое в Bellator/PFL. Вадим не выглядел несчастным человеком — улыбался, шутил сам, рассказывал друзьям разные истории, тем не менее 99 процентов бойцов в такой ситуации — после первого за 10 лет проигрыша, с кровоточащими швами — отказались бы от интервью. Вадим же согласился ответить на вопросы, проявив уважение и к нам, и особенно к фанатам ММА, желающим знать причины поражения.

«Все слава Богу, все нормально, — сказал Немков. — На все воля Божия. Я не парюсь. Сделал все, что можно было. Значит, так надо. Не переживаю.

Первый тейкдаун прошел под боковой удар — поэтому хорошо. А потом Серега бил прямые удары, поэтому тейкдауны не проходили. Мы с ним тренировались, и, когда спарринги были, в основном готовился я — под других ребят. Может быть, Серега просто лучше изучил меня.

Я просматривал бои Сергея, знал, что не надо выходить на его дистанцию... Опять же — на все воля Божия. И то, что произошло... за две недели до боя у меня была травма, пришлось сидеть на обезболивающих. Противовоспалительные обезболивающие. Приходилось принимать, иначе не смог бы выйти. И так дерусь раз в год, а тут сняться... Боксировал в Белгороде, последние спарринги, Леха Стоян бил бэкфист и попал пяткой мне в ногу, пробил ногу сильно. В следующем раунде я работал с Витьком [Немковым], он попал лоу-киком в то же место — и нога у меня отлетела. Пока был дома, делал процедуры, вроде бы полегче стало. Но пришлось на обезболивающем сидеть. Потому что если день не уколешь — проблематично двигаться. Поэтому пришлось принимать препараты до конца. И после первого раунда я почувствовал, что подзакислился. В четвертом раунде уже было нормально, но я уже не смог поймать эту волну. Это не отговорка — я же вышел на бой, все. Нормально все.

Думал, что поднагружу Серегу в борьбе, и он чуть подзамедлится. Но, видите, у самого возникли проблемы с функционалом. В Кисловодске, Белгороде работал все пять раундов на одном дыхании, а тут... ну, ничего страшного.

[Нужен ли реванш?] Можно было бы, конечно. Выйти в хорошей форме.

Все удары видел и все ожидал, такого, чтобы слева или справа неожиданно прилетело, — такого не было. Реально было, как мы в спаррингах работали, когда он приезжал в Старый Оскол. Единственное, я не подобрал правильную работу. Возможно, на это повлияло состояние здоровья... Не хочу оправдываться — проиграл и проиграл».