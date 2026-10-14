«В Америке скорее узнают Овечкина, чем Хабиба». Немков: отказ от спортпита, бой с русским богатырем

Честные ответы чемпиона PFL.

14 ноября в Дубае Вадим Немков будет защищать титул чемпиона в тяжелом весе PFL в бою против Сергея Билостенного. Вряд ли анонс этого поединка порадовал тех, кто горячо болеет за наших бойцов, ибо кто-то из русских богатырей проиграет, а ничья тоже никому на пользу не пойдет. Но поединок интереснейший — Немков не проигрывает уже больше 10 лет, а Билостенный или на своем пике, или очень близко к этому — в мае он не дал и шанса сильному ударнику Ренану Феррейре.

Интересно, что Немков и Билостенный несколько раз вместе проходили сборы, хорошо общаются. Что-то подобное мы видели в UFC в 2024-м, когда там свели Александра Волкова и Сергея Павловича. Это привело к конфликту между бывшими спарринг-партнерами — сначала они потолкались на стердауне, а после поражения Павлович зачем-то оскорбил Волкова. В противостоянии Немкова и Билостенного такие вещи исключены: а) оба не склонны к тому, чтобы придать бою перчинку; б) у обоих при этом все в порядке с самокритикой и иронией.

С Немковым в текущем году мы говорили несколько раз. Ниже самые любопытные моменты из этих бесед, а также с подкаста белгородца Евгения Золотарева.

Вадиму обещали бой с Нганну, а потом с Андерсоном — несколько раз, но американца не допустила медкомиссия

«Когда подписывались в организацию, обещали бой и с Нганну, и с Кори Андерсоном. Все там прописано было. Нганну ушел из PFL. Потом я ждал Кори, он же прооперировался. Сначала я готовился на июнь, потом на начало августа, потом перенесли на сентябрь, потом — на октябрь. Я все это время то помогал кому-то, то сам готовился. Сказали, что бой стопудово будет в Чикаго в октябре. Но у Кори возникли проблемы со здоровьем и его просто сняли врачи. Так как мне обещали дать бой, дали Серегу Билостенного.

И каждый раз мы бронируем базу в Кисловодске, каждый раз это непросто, каждый раз администрация базы идет нам навстречу, находит нам места, а попасть туда сложно, тем более летом. И каждый раз мы это переносим, нахожу спарринг-партнеров под Кори... Сейчас под Серегу никто ехать не хочет, говорят: «Мы и с Серегой, и с тобой общаемся. Не будем никому помогать».

Нам сразу объяснили, что другого никого не будет, что Сергей — претендент, так как он побил Феррейру. Нет, мы с Сергеем еще не списывались, не общались. А чего уже общаться, списываться? Они сначала назначили пресс-конференцию на начало сентября, потом сказали, что месяц перепутали, потом вообще ее отменили. Я думал, мы там увидимся. Короче, треш какой-то творится там...

У меня нет никаких претензий, никаких вопросов к Сереге. Есть же желание стать чемпионом, для этого он дерется сколько лет. Я вроде как чемпион, стою на пути у него. Ничего, кроме спорта, у меня к нему нет, никакого негатива или еще чего-то. Вышли, подрались. Ничего страшного. Ладно, было бы это 10 лет назад, когда было двое русских и их свели, а тут мы с Серегой, Гольцов, Олег Попов... Четыре человека, кто в топах. Так же и в UFC — там ребята по-любому будут драться между собой, так как там в пятерке трое или четверо наших бойцов.

Раза три-четыре мы были вместе с Серегой на сборах. Он техничный боец, жесткий удар. Растет с каждым боем. У него хорошая защита от борьбы, физически крепкий, мощный, тяжело было его всегда бороть. То, что было на сборах: наши спарринги, еще что-то, — [в бою] другая история совсем будет, будет тяжелый бой».

Вадим Немков. Фото Global Look Press

Недоволен тем, как мало боев ему предлагает PFL. При этом лига хотела дать ему в соперники друга и одноклубника Попова

«Мне хотелось бы драться два-три раза в год, этим я был бы доволен. Но я дерусь раз в год — и недоволен такой ситуацией. Я провел кучу сборов, чтобы провести один поединок в ноябре. Тимоти Джонсона не считаю оппозицией уровня топ-15 UFC. Но там ситуация была, что планировали сначала одного, потом другого, затем третьего и в итоге дали Тимоти. Феррейра же сейчас будто на спаде. Бруно Каппелозза в принципе неплохой, хорошо с Вальком подрался, я не ожидал. Мне бы драться почаще, конечно. По контракту с PFL у меня осталось три боя.

Вот на апрель хотели поставить наш бой с Олегом Поповым. Мы им объяснили, что я к последнему бою готовился с Олегом Поповым, а я ему на всех сборах помогал, когда он дрался в Гран-при. Объяснили, что боя просто-напросто не получится, что нас не только тренировки объединяют, что мы общаемся, списываемся, созваниваемся.

Вообще, я думал, что мне Пую [Рахмани] дадут, а не Олегу (Попов и Рахмани проведут бой на том же турнире PFL — 14 ноября в Дубае. — Прим. «СЭ»). Потому что Пуя на меня газовал после своего крайнего боя. Думал, что если не Кори, то Пуя по-любому будет. Но, видать, из-за политической ситуации в мире они не хотят видеть чемпиона-иранца. А ведь всякое может произойти, правильно?»

Немков честно говорит, что уже не тянет тренировочную программу, которую тянул два года назад

«По тренировкам я понимаю, что я уже не тяну программу, которую тянул три-четыре года назад, даже два года назад. Поэтому приходится тренировочную программу чуть подрезать. Нет [это не связано с переходом в тяжелый вес], это возраст. Я с кем ни разговаривал — кто примерно моего возраста, и у всех какие-то вопросы, какие-то проблемы, ситуации, то не вытягивают программы, то еще чего-то.

[То есть пик для бойца — 30-32 года?] 31. Плюс у меня эти весогонки. И сколько 5-раундовых боев... Каждый 5-раундовый бой дает немаленький ущерб здоровью».

Вадим Немков против Кори Андерсона. Фото Global Look Press

У Немкова в 22-м были проблемы с почками, из-за чего он быстро выдохся в первом бою с Андерсоном, а в спаррингах уставал за раунд. К счастью, нашлось подходящее лекарство (разрешенное), но спортпит из своей жизни он полностью исключил

На подкасте Евгения Золотарева: «У меня были проблемы со здоровьем. Я провожу раунд [спарринга] более-менее, во втором у меня будто бензин заканчивается — выхожу, и пацаны меня избивают. Третий — это уже вообще все... А мне драться пять раундов. [После трех раундов спаррингов] Пойду на мешок, побью его. И так было везде: в борьбе, в спаррингах. Я не понимал, что происходит. Я позвонил врачу, которая меня ведет, — Ирине Анатольевне. Говорю: «Анатольевна, что-то у меня не то, самочуха плохая». Сдал анализы. По анализам — кое-какие проблемы. Чуть-чуть перестроили, но картина не поменялась. Не разобрались.

Вышел на бой [с Кори Андерсоном весной 2022-го] - и так же, как на спаррингах: первый раунд забрал, а во втором будто кто-то бензин перекрыл, я ничего сделать не мог: соперник проходил, я понимал, что ничего сверхъестественного нет в его борьбе, силы нет, что я должен его просто поднимать, отрывать от себя, бить, а я не мог этого сделать, потому что сил не было.

Потом сказали, что бой будет в ноябре [второй против Андерсона]. В августе я поехал в Таиланд — на сборы. Ударку подтянуть. Плюс климат там тяжелый — после него хорошо дышится. Уехал в Таиланд, и там начались такие же проблемы: раунд хорошо поработал, а второй — не очень. Опять позвонил врачам. В Таиланде поехал в больницу. Нашли причину, нашли препарат — обычный, аптечный, который поднял мое здоровье, на котором я до сих пор живу, можно сказать».

В интервью «СЭ»: «Кроссы, качалка, кроссфиты — там нормально себя чувствовал. А в спаррингах и в бою меня хватало на раунд. [Какой спортпит помогает, а какой в черном списке?] Спортпит я вообще сейчас не употребляю. Это как раз-таки одна из проблем, которые были... Ладно, расскажу... У меня были проблемы с почками из-за больших весогонок, и поэтому у меня были проблемы с Кори. И я убрал все спортпиты, потому что это дает нагрузку на почку. Сейчас я пью только витамины: омегу, рыбий жир, магний, витамин B. А спортпит: креатин, протеин, БЦАшки — это для меня запрещено. Я бы не сказал, что без этих добавок я стал чувствовать себя хуже. Главное — наладить питание, сон и чтобы витамины были».

Федор Емельяненко пробегает 15 км за 1 час 10 минут. У Федора появились смартчасы, и теперь он всегда стремится ставить рекорды, такой вот чемпионский характер

Из беседы с Немковым в апреле: «Федор сейчас бегает в очень хорошем темпе. У него часы появились, и там за всякие рекорды дают бейджи. И вот он сейчас собирает бейджи. Бывает, он скидывает бейдж — и я очень сильно удивляюсь. У нас у всех есть [смартчасы], но никто особо не парится по поводу этих бейджей. А он ответственно к этому подходит.

[Как это работает?] Например, 15 километров Федор пробежал — и получил за это бейдж. По времени это было 1 час 10 минут. Средний темп, по-моему, 4:46.

Из беседы с Немковым в мае: «Ты можешь подписаться на него. У него бейджей очень много, он нас сильно опередил. Он недавно даже полумарафон пробежал. Говорит, сильно не газовал. У Федора очков 165, у меня 72. А месяц назад было у меня 60, а у Федора 90. Очков дают мало, если что. Вот он пробежал полумарафон — ему дали 4 очка».

Немков считает, что Александр Овечкин в Америке более узнаваем, чем Хабиб Нурмагомедов

«Думаю, и того, и того узнают... Но, считаю, в Америке скорее узнают Овечкина. У них хоккеем занимаются с детства. Если ребенок играет, то все они [дети-хоккеисты] знают, кто такой Овечкин. Там очень много людей играют, как и в России, очень многие водят мальчиков на хоккей. Тем более Ови прогремел, когда побил рекорд Гретцки, продолжает [играть], постоянно какие-то рекорды ставит, постоянно в топе. А Хабиб уже не так известен, не так гремит, не так по новостям проходит».