Немков сенсационно уступил Билостенному пояс PFL. Вадим не нашел ключей к бывшему спарринг-партнеру

Сергей — новый чемпион PFL.

ММА PFL: Немков — Билостенный

14 ноября на Coca-Cola Arena в Дубае состоялся российский титульный бой в тяжелом весе. Чемпион PFL Вадим Немков проводил первую защиту пояса против Сергея Билостенного, с которым раньше неоднократно тренировался. В 2024 году Сергей приезжал на сборы в Кабардино-Балкарию, где бойцы вместе спарринговали, боролись и общались за пределами зала. Немков признавался, что не хотел драться с соотечественником, тем более с человеком, которого считает другом.

К поединку Немков подошел с серией из 15 боев без поражений. После четырех успешных защит титула Bellator в полутяжелом весе он поднялся в тяжелый дивизион, где досрочно победил Бруно Каппелоццу, Тимоти Джонсона и Ренана Феррейру. Последнего Вадим задушил в первом раунде в декабре 2025 года, завоевав вакантный пояс PFL. Билостенный в мае 2025-го проиграл Валентину Молдавскому, однако затем нокаутировал Карла Уильямса и того же Феррейру, получив право на титульный бой.

Немков начал с перевода и попытки болевого

Первым атаковал Немков, выбросив хай-кик, который не достиг цели. Вскоре Вадим успешно провел тейкдаун, занял позицию фулл-маунта и попытался выйти на рычаг локтя. Однако Билостенный сумел прокрутиться, освободить руку и вернуться в стойку. Дальше бойцы преимущественно обменивались ударами на средней дистанции, причем Немков чаще действовал вторым номером. На последней минуте чемпион снова попробовал перевести соперника, но Сергей защитился, после чего раунд завершился в клинче у сетки.

Во второй пятиминутке Билостенный зацепил Немкова ударом справа, а Вадим вновь попытался перевести противостояние в партер. Сергей не позволил ему этого сделать, как и при следующем проходе в ноги. Бойцы несколько раз оказывались в клинче, где Билостенный попытался пробить коленом, однако не попал. В стойке Сергей имел небольшое преимущество, а Немков все чаще сталкивался с проблемами при попытках провести тейкдаун. Из угла Вадиму подсказывал Федор Емельяненко, но изменить ситуацию до перерыва не получилось. Перед сиреной Немков выбросил хай-кик и лоу-кик.

Сергей Билостенный. Фото Скриншот видео

Билостенный перехватил инициативу

Третий раунд начался с небольшой паузы. Билостенный нанес удар ногой с разворота и попал Немкову в пах. Вадим получил время на восстановление, после чего поединок продолжился. Чемпион старался действовать с дальней дистанции, периодически сокращая ее для прохода в ноги, но Сергей каждый раз сохранял равновесие и не позволял перевести себя на канвас. В результате Немкову приходилось все больше времени проводить в стойке, где Билостенный постепенно увеличивал активность.

Сергей чаще начинал атаки, использовал удары ногами по разным уровням, в том числе лоу-кики по голени. После одного из пропущенных ударов у Немкова открылось кровотечение из носа. Вадим попытался отвечать более продолжительными комбинациями и вступать в обмены, однако пропускал чаще соперника. Билостенный продолжал работать первым номером, а у чемпиона не получалось компенсировать разницу в ударной активности борьбой.

Вадим Немков. Фото Getty Images

Немков отказался от борьбы, но не смог изменить ход боя

В четвертом раунде Немков заметно изменил тактику. Он перестал предпринимать попытки тейкдаунов, стал чаще атаковать руками и активнее искать возможности для попаданий. При этом Билостенный не стремился форсировать события, предпочитая действовать осторожно и отвечать на атаки Вадима. Чемпион пытался навязать более интенсивный обмен ударами, однако Сергей сохранял дистанцию и не позволял сопернику добиться заметного преимущества.

Заключительная пятиминутка началась в невысоком темпе. Немков много передвигался по клетке, использовал обманные движения и периодически выбрасывал одиночные удары, стараясь спровоцировать Билостенного на атаку. Сергей тоже не спешил сближаться. В середине раунда Вадим вновь вспомнил о борьбе и попытался пройти в ноги, но Билостенный защитился и от этого тейкдауна. После возвращения в стойку бойцы продолжили осторожно обмениваться ударами, не увеличивая их количество.

На последней минуте Билостенный попытался попасть вращающимся ударом ногой по корпусу, но промахнулся. Немков ответил бэкфистом, который тоже не достиг цели, а затем выбросил более точный хай-кик. Других значимых эпизодов до финальной сирены не произошло. Сразу после окончания поединка Билостенный забрался на сетку, тогда как Немков выглядел расстроенным. Несмотря на результат, бывшие партнеры по тренировкам обнялись.

Судьи единогласно отдали победу Билостенному — 49:46, 48:47, 48:47. Сергей стал новым чемпионом PFL в тяжелом весе, а Немков потерпел первое поражение с 2016 года, прервав серию из 15 поединков без проигрышей. Главным фактором результата стала защита Билостенного от тейкдаунов: после успешного перевода в первом раунде Вадим больше ни разу не смог закрепиться в партере, тогда как Сергей проводил больше результативных атак в стойке.