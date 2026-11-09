Немков ответил тем, кто не считает ММА спортом: «Сюда идут не потому, что любят драться»

Чемпиону PFL в тяжелом весе Вадиму Немкову неприятно, когда именитые борцы говорят, что ММА — это не спорт. По мнению Немкова, единоборцы идут в ММА прежде всего потому, что в любителях мало платят.

«Если честно, мне это неприятно, мне не нравится, когда так говорят, — сказал Немков в интервью «СЭ». — Не понимаю, почему они так к этому относятся. Есть спортсмены, которые достигают успехов в любителях, а потом переходят в ММА — и достигают успехов там. Считаю, что если бы в любителях платили столько же, сколько хотя бы в смешанных единоборствах, то меньше бы людей переходило в смешанные единоборства. Не скажу, что все туда переходят из-за того, что любят драться. Просто все хотят зарабатывать и продолжать заниматься спортом — тем, чем всю жизнь занимались. А пока в любительских видах спорта есть такой момент, что спортсмены живут на зарплату, что если ты поехал на соревнования и проиграл — ты ничего не заработал. Это еще хорошо, если у тебя есть зарплата — хотя бы 50 тысяч рублей. И одно дело — если ты один, другое — если у тебя семья, дети».

Ближайший бой 34-летний Немков проведет 14 ноября на турнире PFL в Дубае против россиянина Сергея Билостенного. В этом поединке он впервые защитит титул чемпиона организации в тяжелом весе, который завоевал в декабре 2025 года, победив бразильца Ренана Феррейру удушающим приемом в первом раунде. На счету Немкова 20 побед, два поражения и один бой, признанный несостоявшимся.