Вадим Немков: «Я родился в России, и меня все устраивает здесь. Это моя родина»

Экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (17-2) сказал «СЭ», что если ему разрешат выходить на бои с флагом, то он его будет выносить.

— Если разрешат флаг выносить на бои, ты выйдешь с ним? Потому что, по-моему, ты раньше на бои, даже когда можно было, с флагом не выходил.

— Я раньше не выходил с флагом, раньше и напряженности такой в мире не было. И бои у меня были такие... простецкие, можно сказать. А когда уже вышел на серьезные бои, чемпионские, Гран-при, уже поздно было выходить с русским флагом — запретили. Сейчас посмотрим, пообщаюсь с Федором, с командой, может, выйду. Может, на чемпионские бои буду выходить с флагом, если разрешат.

— Вопрос такой своеобразный: а тебе чисто визуально какой флаг больше нравится: Белый, синий, красный; флаг Российской империи или флаг Советского Союза?

— Мне нравится флаг белый, синий, красный. Наш. Потому что я родился в России, и меня все устраивает здесь. Это моя родина.

Немков дебютирует в тяжелом весе в бою против победителя Гран-при PFL в тяжелом весе в 2021 году Бруно Каппелоззы (15-6). Поединок состоится 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.