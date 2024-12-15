Корешков хочет принять участие в следующем сезоне PFL

Российский боец Андрей Корешков поделился намерением выступить в следующем сезоне PFL.

«Надеюсь, что приму участие в следующем сезоне PFL. Пока четкой информации нет. Сделаю все, что зависит от меня. Я успел провести два боя за один год. У меня редко такое случалось в последние годы», — цитирует Корешкова MMA.Metratings.ru.

На счету 34-летнего бойца 28 побед при 5 поражениях в профессиональной карьере. В июне 2024 года Корешков единогласным решением судей победил Гоити Ямаути.