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PFL Africa 7, 10 октября 2026: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

PFL Africa 7: кард, дата и время, где смотреть трансляцию

Руслан Минаев

В субботу, 10 октября, в Касабланке (Марокко) пройдет турнир PFL Africa: Morocco. Шоу состоится в спортивном комплексе имени Мохаммеда V. В программе вечера — шесть полуфиналов Гран-при PFL Africa в трех весовых категориях.

Турнир начнется в 20.00 по московскому времени. Главным событием станет бой в тяжелом весе между сенегальцем Абдулаем Кейном и представителем Марокко Бадром Медкури.

Полный кард PFL Africa: Morocco

Тяжелый вес. Абдулай Кейн (5-2) — Бадр Медкури (9-3).

Легчайший вес, полуфинал. Карим Хенниен (7-0) — Рафаэль Учегбу (11-2).

Полусредний вес, полуфинал. Шидо Борис Эсперанса (11-2) — Пис Нгуфане (9-3).

Легкий вес, полуфинал. Патрик Очеме (9-1) — Корнел Томпсон (12-3).

Полусредний вес, полуфинал. Ривалдо Перейра (4-2) — Давид Самуэль (6-0).

Легкий вес, полуфинал. Демба Сек (11-3) — Хуссейн Аль-Курди (3-0).

Легчайший вес, полуфинал. Дуайт Джозеф (16-3) — Буле Годого (5-2).

Полулегкий вес. Янис Геммури (13-4) — Таха Бендауд (5-2).

Легчайший вес. Ален Мажорик (6-2) — Рафаэль Учегбу (11-2).

Полусредний вес. Ябна Н'Тчала (14-3-1) — Мухамед Ба (3-1).

Легчайший вес. Реда Абделлауи (4-0) — Салим Мхамди (2-1).

До 132 фунтов. Джейн Осигве (5-4) — Санаа Мандар (3-2).

Следить за результатами боев можно в матч-центре ММА «СЭ». В России прямую трансляцию PFL Africa: Morocco покажет онлайн-платформа Okko. Начало эфира — в 20.00 мск.

Особое внимание российских зрителей будет приковано к полуфиналу полусреднего веса. Непобежденный Давид Самуэль имеет рекорд 6-0 и встретится с Ривалдо Перейрой (4-2). Победитель выйдет в финал Гран-при PFL Africa.

PFL: расписание турниров, результаты боев, кард, статистика бойцов и последние новости.

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PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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