Дарраг Келли — Джей-Джей Уилсон: онлайн-трансляция боя PFL

Ирландский боец Дарраг Келли и новозеландец Джей-Джей Уилсон проведут бой в легком весе на турнире PFL Belfast в ночь с 16 на 17 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «The SSE Arena» в Белфасте (Северная Ирландия). Бой Уилсон — Келли начнется ориентировочно в 1.30 по московскому времени (17 апреля).

ММА PFL: Келли — Уилсон

Где смотреть трансляцию боя Келли — Уилсон

В России в прямом эфире смотреть турнир можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Следить за ключевыми событиями боя Уилсон — Келли и других можно в матч-центре на сайте «СЭ» и в разделе PFL на нашем сайте.

Статистика бойцов

Рекорд 28-летнего Келли в ММА — 9-0. Его рост — 183 см, вес — 65 кг, размах рук — 183 см.

На счету 28-летнего Уилсона профессиональный рекорд — 11-2. Его рост — 180 см, вес — 70 кг, размах рук — 188 см.