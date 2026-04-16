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16 апреля, 14:00

PFL Белфаст: онлайн трансляция турнира, где смотреть в России

Турнир PFL с боем Дэрра Келли — Джей-Джей Уилсон пройдет в Белфасте
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Турнир PFL состоится в Белфасте (Северная Ирландия, Великобритания) в ночь с четверга, 16 апреля, на пятницу, 17 апреля. Начало предварительного карда — в 22.00 по московскому времени, основного карда — в 2.00.

В прямом эфире турнир будет показывать онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Результаты боев можно отслеживать в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

В главном поединке турнира встретятся Дэрра Келли из Ирландии и Джей-Джей Уилсон из Новой Зеландии. Бойцы выступают в легком весе, Келли провел девять боев в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл каждый из них, а Уилсон одержал 11 побед и потерпел два поражения. Всего в карде турнира в Белфасте запланированы 12 поединков.

PFL: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта

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