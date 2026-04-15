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15 апреля, 12:00

PFL Belfast Уилсон — Келли: кард боев, онлайн-трансляция турнира

Турнир PFL Belfast пройдет в Белфасте (Северная Ирландия) 16 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дарраг Келли.
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам PFL Belfast пройдет в спортивном комплексе «The SSE Arena» в Белфасте (Северная Ирландия) в ночь с 16 на 17 апреля. Начало вечера ММА — в 21.30 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

Основной кард PFL Belfast

Дарраг Келли (9-0) — Джей-Джей Уилсон (11-2)

Рис Макки (14-7-1) — Алекс Лооре (26-11)

Довлетджан Ягшимурадов (25-8-1) — Тайсон Педро (10-5)

Предварительный кард PFL Belfast

Киран Кларк (10-0) — Дин Гарнетт (14-4-1)

Крис Миксан (7-1) — Эоин Шеридан (4-0)

Шон Гаучи (10-0) — Лиам Гиттинс (13-5)

Педро Карвалью (14-10) — Серджио Коссио (27-11-1)

Эоган Масоливер (1-0) — Шейн Маллен (1-0)

Омар Чаабан (9-1) — Чекуина Носо Педро (10-4)

Давид Мартинес (16-6) — Гианнис Бачар (9-3)

Челси Хаккетт (4-3-1) — Андреа Васкес (8-2)

Каолан Лаугхран (10-3) — Алан Филпотт (21-17)

Где смотреть PFL Belfast

В России в прямом эфире смотреть турнир можно на онлайн-платформе Okko по платной подписке. Следить за ключевыми событиями можно в матч-центре на сайте «СЭ» и в разделе PFL на нашем сайте.

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