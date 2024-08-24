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Сегодня, 04:57

Берхамов победил Купера на PFL 9

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец Мухамед Берхамов одержал победу на турнире PFL 9 в Вашингтоне. Раздельным решением судей он выиграл у американца Рэя Купера III — 29-28, 28-29, 29-28.

Теперь на счету 30-летнего россиянина 16 побед и 2 поражения в ММА, а также один боя признан несостоявшимся.

31-летний американец потерпел 10 поражения за карьеру при 24 победах.

Остальные результаты предварительного карда PFL 9:

Энрике Барзола (Перу) — Тайлер Даймонд (США) — победа Барзолы единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Хосе Перес (США) — Джесси Стирн (США) — победа Переса единогласным решением судей (29-28, 30-27, 30-27);

Максвелл Нана (Камерун) — Кент Мафилео (США) — победа Нана нокаутом во втором раунде;

Шидо Борис Эсперанса (Ангола) — Тайлер Хилл (США) — победа Эсперансы техническим нокаутом в первом раунде.

Мухамед Берхамов
ММА
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