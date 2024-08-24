PFL 9 (2024): началась прямая трансляция боев турнира
Вечер единоборств PFL 9 (сезон-2024) состоится в ночь на субботу, 24 августа, в Вашингтоне (округ Колумбия). Начало — в 2.00 по московскому времени. Старт главного карда — в 5.00 мск.
Все бои турнира в Вашингтоне покажет онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера.
Кард турнира PFL 9
Главный кард
Брендан Лоунэйн (Великобритания) — Кай Камака III (США)
Магомед Умалатов (Россия) — Нейман Грэйси (Бразилия)
Габриэль Алвес Брага (Бразилия) — Тимур Хизриев (Россия)
Шамиль Мусаев (Россия) — Мурад Рамазанов (Россия)
Предварительный кард
Рэй Купер III (США) — Мухамед Берхамов (Россия)
Эрик Алекуин (США) — Лука Поклит (Молдавия)
Энрике Барзола (Перу) — Тайлер Даймонд (США)
Хосе Перес (США) — Джесси Стирн (США)
Максвелл Нана (Камерун) — Кент Мафилео (США)
Шидо Борис Эсперанса (Ангола) — Тайлер Хилл (США)