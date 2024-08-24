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Сегодня, 01:30

PFL 9 (2024): началась прямая трансляция боев турнира

В Вашингтоне началась прямая трансляция боев турнира PFL 9
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Магомед Умалатов.
Фото Global Look Press

Вечер единоборств PFL 9 (сезон-2024) состоится в ночь на субботу, 24 августа, в Вашингтоне (округ Колумбия). Начало — в 2.00 по московскому времени. Старт главного карда — в 5.00 мск.

Все бои турнира в Вашингтоне покажет онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера.

Кард турнира PFL 9

Главный кард

Брендан Лоунэйн (Великобритания) — Кай Камака III (США)

Магомед Умалатов (Россия) — Нейман Грэйси (Бразилия)

Габриэль Алвес Брага (Бразилия) — Тимур Хизриев (Россия)

Шамиль Мусаев (Россия) — Мурад Рамазанов (Россия)

Предварительный кард

Рэй Купер III (США) — Мухамед Берхамов (Россия)

Эрик Алекуин (США) — Лука Поклит (Молдавия)

Энрике Барзола (Перу) — Тайлер Даймонд (США)

Хосе Перес (США) — Джесси Стирн (США)

Максвелл Нана (Камерун) — Кент Мафилео (США)

Шидо Борис Эсперанса (Ангола) — Тайлер Хилл (США)

Шамиль Мусаев, Магомед Умалатов, Тимур Хизриев, Мурад Рамазанов. PFL 9: Умалатов — Грэйси, Хизриев — Алвес Брага и Мусаев — Рамазанов. Онлайн-трансляция

Магомед Умалатов
Мурад Рамазанов
Тимур Хизриев
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