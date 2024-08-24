PFL 9 (2024): началась прямая трансляция боев турнира

Вечер единоборств PFL 9 (сезон-2024) состоится в ночь на субботу, 24 августа, в Вашингтоне (округ Колумбия). Начало — в 2.00 по московскому времени. Старт главного карда — в 5.00 мск.

Все бои турнира в Вашингтоне покажет онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера.

Кард турнира PFL 9

Главный кард

Брендан Лоунэйн (Великобритания) — Кай Камака III (США)

Магомед Умалатов (Россия) — Нейман Грэйси (Бразилия)

Габриэль Алвес Брага (Бразилия) — Тимур Хизриев (Россия)

Шамиль Мусаев (Россия) — Мурад Рамазанов (Россия)