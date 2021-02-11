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Звезда женского ММА лишилась роли в «Мандалорце» из-за твитов про коронавирус и Трампа

09:58
Джина Карано. Фото Instagram
Джина Карано. Фото Instagram

Компания Lucasfilm объявила о том, что бывшая звезда смешанных единоборств, актриса Джина Карано лишилась роли в популярном сериале «Мандалорец» из-за серии сообщений в сторис своего Instagram, в котором она сравнила нынешний политический режим в США с нацистской Германией.

«В данный момент Джина Карано не является сотрудником Lucasfilm, у компании нет планов на совместную работу с ней в будущем. Ее публикации в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, неприемлемы», — цитирует Variety представителя Lucasfilm.

В ноябре 2020 года Карано опубликовала у себя в Twitter серию твитов в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа, после чего поклонники «Мандалорца» развернули акцию в соцсетях с требованием уволить актрису из сериала.

Дополнительная информация:

https://variety.com/2021/tv/news/mandalorian-gina-carano-1234905589/

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