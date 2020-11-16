Звезду женского ММА просят убрать из «Мандалорца» за твиты про коронавирус и Трампа
10:41
Бывшая звезда смешанных единоборств Джина Карано, которая ушла в актерскую профессию, может лишиться роли в популярном сериале «Мандалорец». Поклонники сериала требуют ее увольнения за серию сообщений в поддержку Дональда Трампа.
Карано усомнилась в честности последних президентских выборов в США. В Twitter запустили акцию с требованием уволить актрису из сериала с хэштегом #FireGinaCarano.
Ранее Карано усомнилось в реальности угрозы распространения коронавируса.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное