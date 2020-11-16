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Звезду женского ММА просят убрать из «Мандалорца» за твиты про коронавирус и Трампа

10:41
Джина Карано. Фото Instagram
Джина Карано. Фото Instagram
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Бывшая звезда смешанных единоборств Джина Карано, которая ушла в актерскую профессию, может лишиться роли в популярном сериале «Мандалорец». Поклонники сериала требуют ее увольнения за серию сообщений в поддержку Дональда Трампа.

Карано усомнилась в честности последних президентских выборов в США. В Twitter запустили акцию с требованием уволить актрису из сериала с хэштегом #FireGinaCarano.

Ранее Карано усомнилось в реальности угрозы распространения коронавируса.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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