Звезда Bellator Пейдж хочет попробовать себя в UFC

Топовый полусредневес Bellator англичанин Майкл Пейдж признался, что ему хочется проверить себя в сильнейшей лиге мира UFC.

«100%. Если честно, единственной причиной, по которой я начал свой путь в ММА, был UFC. Это большая платформа, и, очевидно, это все еще одно из самых больших шоу. Появляется много промоушенов, но в целом, особенно когда я начинал ММА, все стремились попасть в UFC, и для большинства людей UFC все еще остается главной целью», — сказал Пейдж в интервью Believe You On Me.

34-летний Пейдж — один из самых ярких нокаутеров во всем ММА. На его счету 19 побед и 1 поражение. В своем последнем бою, который состоялся в ночь на 8 мая на Bellator 258, Пейдж победил Дерека Андерсона, сломав ему нос хайкиком в голову в первом раунде.