Хабиб Нурмагомедов посетит турнир EFC
19:45
Владелец лиги EAGLE FC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казань, чтобы посмотреть 36-ой турнир EFC.
В главном бою вечера сойдутся россиянин Владимир Дайнеко и украинец Леонид Тимошенко.
Хабиб приобрел промоушен Eagle Fighting Championship после завершения карьеры в UFC.
Нургмагомедов провел на профессиональном уровне 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.
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