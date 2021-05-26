Хабиб Нурмагомедов посетит турнир EFC

Владелец лиги EAGLE FC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казань, чтобы посмотреть 36-ой турнир EFC.

В главном бою вечера сойдутся россиянин Владимир Дайнеко и украинец Леонид Тимошенко.

Хабиб приобрел промоушен Eagle Fighting Championship после завершения карьеры в UFC.

Нургмагомедов провел на профессиональном уровне 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.