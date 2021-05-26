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Хабиб Нурмагомедов посетит турнир EFC

19:45
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Владелец лиги EAGLE FC Хабиб Нурмагомедов прилетит в Казань, чтобы посмотреть 36-ой турнир EFC.

В главном бою вечера сойдутся россиянин Владимир Дайнеко и украинец Леонид Тимошенко.

Хабиб приобрел промоушен Eagle Fighting Championship после завершения карьеры в UFC.

Нургмагомедов провел на профессиональном уровне 29 поединков и не потерпел ни одного поражения.

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