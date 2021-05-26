Миочич в начале 2022 года намерен провести реванш с Нганну

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе американец Стипе Миочич высказался по поводу возможного реванша с Фрэнсисом Нганну.

«Я хочу реванша с Нганну, хочу вернуть свой титул. Он взял то, что принадлежало мне и теперь это сводит меня с ума. Ненавижу проигрывать, это действительно заставляет потерять голову. Я конкурентоспособен и мне нравится выигрывать. Хотел бы сразиться с Нганну и добавить еще одну победу в статистику. Мне все равно с кем драться, но если у меня есть выбор, то я бы встретился с Нганну. Может быть, в начале 2022 года?» — цитирует Миочича BJPenn.

В марте на шоу UFC 260 Нганну завоевал титул, нокаутировав во втором раунде Стипе Миочича.