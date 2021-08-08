Жозе Альдо победил Педро Муньозу в соглавном бою UFC 265, Киеса проиграл удушением Люке

Бразилец Жозе Альдо победил соотечественника Педро Муньозу соглавном бою турнира UFC 265. Бой продлился три раунда. Все три судьи отдали Альдо победу со счетом 30:27.

Для 34-летнего Альдо это победа стала 30-й при 7 поражениях. У 34-летнего Муньоза 19 побед, 6 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.

В главном карде турнира также провели бой американец Майкл Киеса и бразилец Висенте Люке. Бой завершился в первом раунде победой Люке, который успешно провел удушение Д'Арсе.

В бою за временный титул в тяжелом весе француз Сирил Ган победил техническим нокаутом американца Деррика Льюиса.