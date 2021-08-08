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Жозе Альдо победил Педро Муньозу в соглавном бою UFC 265, Киеса проиграл удушением Люке

07:30
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Бразилец Жозе Альдо победил соотечественника Педро Муньозу соглавном бою турнира UFC 265. Бой продлился три раунда. Все три судьи отдали Альдо победу со счетом 30:27.

Для 34-летнего Альдо это победа стала 30-й при 7 поражениях. У 34-летнего Муньоза 19 побед, 6 поражений, 1 бой был признан несостоявшимся.

В главном карде турнира также провели бой американец Майкл Киеса и бразилец Висенте Люке. Бой завершился в первом раунде победой Люке, который успешно провел удушение Д'Арсе.

В бою за временный титул в тяжелом весе француз Сирил Ган победил техническим нокаутом американца Деррика Льюиса.

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