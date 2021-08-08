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Льюис уступил Гану техническим нокаутом в бою за временный титул на UFC 265

07:50
Деррик Льюис и Сирил Ган. Фото Twitter
Деррик Льюис и Сирил Ган. Фото Twitter
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Француз Сирил Ган победил американца Деррика Льюиса в бою за временный титул в тяжелом весе на UFC 265.

Поединок был остановлен судьей в концовке четвертого раунда. Ган одержал победу техническим нокаутом.

31-летний Ган одержал 10-ю победу в ММА, не имея поражений. У его 36-летнего соперника 25 побед и 8 поражений, один бой был признан несостоявшимся.

В соглавном поединке вечера бразилец Жозе Альдо единогласным решением победил соотечественника Педро Муньоза.

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