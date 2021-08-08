Льюис уступил Гану техническим нокаутом в бою за временный титул на UFC 265
07:50
Француз Сирил Ган победил американца Деррика Льюиса в бою за временный титул в тяжелом весе на UFC 265.
Поединок был остановлен судьей в концовке четвертого раунда. Ган одержал победу техническим нокаутом.
31-летний Ган одержал 10-ю победу в ММА, не имея поражений. У его 36-летнего соперника 25 побед и 8 поражений, один бой был признан несостоявшимся.
В соглавном поединке вечера бразилец Жозе Альдо единогласным решением победил соотечественника Педро Муньоза.
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