Жорж Сен-Пьер: «Хочу добиться успехов в кино. Изменил прическу, хожу на курсы»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал о работе в кино.

«Почему отрастил волосы? Несколько месяцев назад у меня были очень важные пробы на роль, и мне посоветовали отрастить волосы. В мире кино не любят, когда человек всегда выглядит одинаково. Всю жизнь я был бритым наголо, теперь хочу выглядеть иначе. Я очень серьезно отношусь к кино, беру уроки английского, чтобы говорить лучше, хожу на курсы актерского мастерства.

Снялся в сериале «The Falcon and the Winter Soldier», который выходит на канале «Дисней Плюс». Ну и к тому же, я хочу выглядеть помоложе, поэтому отрастил волосы. Когда ты молод, ты хочешь выглядеть постарше, когда ты старше, хочешь выглядеть моложе«, — сказал Сен-Пьер в интервью ESPN.

Сен-Пьер провел последний бой в ноябре 2017-го, задушив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса. Весной 2019-го канадец объявил о завершении карьеры.