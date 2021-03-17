Жорж Сен-Пьер: «Усман серьезно задрал планку. Новые чемпионы сильнее старых»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился мнением о действующем обладателе пояса в полусреднем весе Камару Усмане.

«Как бы грустно это ни было признавать, но чемпионы сегодняшнего дня сильнее чемпионов вчерашнего дня. А чемпионы завтрашнего дня будут сильнее сегодняшнего. Вначале мне было трудно с этим смириться, но теперь я в ладах с этой мыслью.

Думаю, Камару Усман пока еще не достиг того, чего удалось мне, но он серьезно задрал планку. Чемпионы сегодня сильнее прошлых, это факт. Даже не сами люди становятся лучше, а технологии. Но при этом, думаю ли я, что на своем пике я мог бы с ним соперничать? Думаю, мог бы. Тем не менее, все новое сильнее старого, нужно примириться с этой мыслью», — сказал Сен-Пьер в интервью ESPN.

Сен-Пьер провел последний бой в ноябре 2017-го, задушив Майкла Биспинга в бою за титул среднего веса. Весной 2019-го канадец объявил о завершении карьеры.

Камару Усман в феврале этого года нокаутировал Гилберта Бернса и провел 3-ю подряд успешную защиту титула.