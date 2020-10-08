Жорж Cен-Пьер: «Могу вернуться в ММА только ради боя с самой большой рыбой. Это Хабиб»

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весах Жорж Сен-Пьер заявил в интервью ESPN, что может рассмотреть только одного бойца в качестве потенциального соперника — чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

— Если я когда-нибудь вернусь, то не вернусь на много боем, — сказал Сен-Пьер. — Если я вернусь, то только ради одного боя. И мне будет нужна самая большая рыба. А самый топовый парень сейчас — это Хабиб. Самое захватывающее — выйти против бойца, который кажется непобедимым, А у него [Хабиба] аура непобедимости. Но в то же время это самое страшное, что можно сделать.

— Когда я тренируюсь, я чувствую, что все еще в порядке, — отметил канадец. — Если бы вы спросили меня, хотели бы я сразиться с Хабибом, в середине моей тренировки или сразу после нее, когда у меня много адреналина, я бы ответил: «Ага, давайте сделаем это!» После горячего душа я пойду есть, потом погуляю, затем вернусь домой, где подумаю обо всем этом и скажу себе: «Черт, нет. Я не вернусь в этот зоопарк. Мне хорошо там, где я сейчас». Так что у меня смешанные чувства по этому поводу [по поводу боя с Хабибом].

— Шансы [на то, что бой с Хабибом состоится] очень низкие, — сказал он. — Я очень и очень сомневаюсь в этом. Это не из-за Хабиба, а из-за UFC. Мы пробовали два года назад. Два года назад мы были очень гибкими. Мы пробовали все. И два года назад ничего не получилось. Не понимаю, почему это может получиться сейчас.



Также Сен-Пьер подчеркнул, что не намерен проводить бои после 40 лет. 40 ему исполнится 19 мая следующего года. А еще, по словам канадца, ему будет тяжело уложиться в лимит легкого веса (до 70,3 кг).



На счету Сен-Пьера 26 побед и 2 поражения в ММА. За последние семь лет он провел один бой — 4 ноября 2017 года канадец победил Майкла Биспинга, став чемпионом UFC в среднем весе. У 32-летнего Нурмагомедова 28 побед и 0 поражений.