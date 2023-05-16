Жора Айвазян подписал контракт с Bellator

28-летний армянский боец Жора Айвазян (14-1) сообщил, что заключил сделку с американской лигой Bellator.

«С сегодняшнего дня я официально боец Bellator. В ближайшее время ждем дебют в лиге. Большая благодарность Андрею Спивачуку за подписание. Спасибо моей команде «Львиное сердце», которая поддерживает меня с первого дня бойцовского пути. Спасибо всем, кто рядом», — написал Айвазян в соцсетях.

Айвазян в прошлом бою одолел Али Кабдуллу (8-1) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 декабря 2022-го на Eagle FC 51 в Атырау, Казахстан.