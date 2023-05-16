Туменов: «Олейник — легенда. Будем ждать от него красивый сабмишен»

Боец ACA Альберт Туменов поделился мнением о предстоящем поединке Алексея Олейника против Оли Томпсона в турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Алексея я знаю хорошо, вместе тренировались, — сказал Туменов «СЭ», — Он уже легенда, в нашей стране все его знают, поэтому, конечно, интересно будет посмотреть. Правда, соперника его не знаю, но интересно посмотреть, в каких кондициях Алексей. Все мы знаем, у него хорошие сабмишены. Будем ждать какой-нибудь красивый сабмишен от Олейника.

Последние пять-шесть боев готовился в Майами, в American Top Team, и Алексей тоже [готовился], когда он дрался. Мы пересекались уже пять-шесть раз, когда я готовлюсь, когда он готовится. Остался ли огонь во время тренировок? Это уже опытный спортсмен. Что отличает любителя от профессионала? Ты понимаешь, для чего это делаешь. Если будешь плохо заниматься, это скажется в бою. Среди профессионалов я редко вижу, что кто-то сачкует, все работают на полную. И Алексей тоже постоянно в зале работает. Не замечал за ним, что он сачкует".

Бой Олейника против Томпсона в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Прямая трансляция турнира начнется в 23:00 на телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».