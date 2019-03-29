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Завершивший карьеру Макгрегор продолжает спарринговать. Фото

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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор, на днях объявивший о завершении карьеры, в своем Инстаграме выложил фотографии с тренировок. На одном из снимков ирландец проводит спарринг.

– Провожу спаринги с кубинцами на пенсии, – написал Макгрегор.

Напомним, что многие эксперты и болельщики не верют в слова Макгрегора о завершении карьеры. По их мнению, таким способом боец пытается набить себе цену и привлечь больше внимания. Напомним, что Макгрегор объявил о завершении карьеры во второй раз. Впервые это произошло в 2016 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boxeo 🥊

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 28 Мар 2019 в 5:58 PDT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sparring Cubans in Miami in Retirement. Aché ☘️

Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma) 28 Мар 2019 в 5:03 PDT

 

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