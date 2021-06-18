Забит Магомедшарипов: «Яир Родригес, я позволю своему брату Мовсару прикончить тебя»

Бывший четвертый номер рейтинга UFC в полулегком весе Забит Магомедшарипов отреагировал на отмену поединка бывшего чемпиона полулегкого веса Макса Холлоуэя против Яира Родригеса.

Россиянин отметил, что готов уступить свое право на бой против Родригеса Мовсару Евлоеву, который накануне обратился к президенту промоушена с просьбой заменить выбывшего Холлоуэя.

«Очень жаль, что Макс Холлоуэй травмировался. Яир Родригес, я не могу подраться 17 июля, но я позволю своему брату Мовсару прикончить тебя. Прими бой, если ты хочешь серьезного вызова», – написал Магомедшарипов в сториз Instagram.

Магомедшарипов не выступал в UFC с ноября 2019 года. Россиянин более полутора лет ждал организации поединка против Родригеса, но поединок из-за различных причин так и не состоялся. ?