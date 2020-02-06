Российский боец UFC Забит Магомедшарипов подтвердил, что выступит 18 апреля на шоу UFC 249.

— Бой будет 18 апреля в Бруклине, — сказал Магомедшарипов. — Насчет соперника еще не точно. Вроде, есть соперник. Но контракт еще не отправили. Как контракт будет, можно будет и афишировать. Это боец из топ-5.

— Из Кореи?

— Нет (улыбается). Слухов много было, но, скорее всего, это не Зомби. Но будет интересно.

— У вас есть незаконченное дело с Яиром Родригесом.

— Месяц назад мне говорили, что, скорее всего, Яир будет соперником. Но недавно позвонили и сказали, что у него травма. К сожалению, этого боя не будет.

28-летний Магомедшарипов выступает в полулегком весе (до 65,8 кг). На его счету 18 побед и 1 поражение. В рейтинге полулегкого дивизиона он занимает третье место. Чемпион — Алекс Волкановски, первый номер рейтинга — Макс Холлоуэй, второй — Брайан Ортега, четвертый — Чон Чхан Сон (Корейский зомби), пятый — Яир Родригес. (Илья Андреев)