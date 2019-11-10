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Забит Магомедшарипов: «В третьем раунде я подсел из-за антибиотиков»

02:34
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Российский боец Забит Магомедшарипов прокомментировал победу над Келвином Каттаром на турнире UFC в Москве.

— Знал, что он крепкий боец, защита от партера хорошая. В третьем раунде я подсел, сам почувствовал. У меня инфекция была в Таиланде, три недели антибиотики пил, это дало о себе знать. Два раунда я контролировал, а потом... Антибиотики — это тяжело, устаешь от них. Во время подготовки тоже это чувствовал. Но был готов до конца продержаться. (Михаил Потапов)

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