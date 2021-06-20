Тренер Порье уверен, что его ученик вновь нокаутирует Макгрегора

Тренер бойца UFC Дастина Порье по боксу Дайя Дэвис уверен, что американец вновь нокаутирует бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора в предстоящем поединке на UFC 264.

«Дастин активен, я думаю, что это играет ему на руку, - цитирует Дэвиса MMA Junkie. - Конор вышел из игры два-три года назад, а эта ржавчина может сыграть свою роль. Но послушайте, Конор в первую очередь боец, и его работа заключается в том, чтобы постоянно находиться в зале. Ты должен быть на тренировке, должен оттачивать навыки, чем занимается Дастин. Даже если у него нет впереди боя, он постоянно находится в зале. Мы строим такой принцип: если ты лесоруб, то должен быть в лесу».

Дэвис уверен, что данный подход вновь принесет результат.

«Идея в том, чтобы срубить дерево снизу, что мы и сделали в прошлом бою. Это бой, и мы ищем слабые стороны соперника. В прошлый раз эта была одна из них. Я думаю, что все пройдет также, как во втором бою, может быть дольше. Я вижу, как мы выполняем план и нокаутируем его в третьем раунде», - подытожил 40-летний американец.

32-летний Порье проведет третий поединок против 32-летнего Макгрегора 10 июля в главном бою UFC 264. Первый бой состоялся в сентябре 2014 года и закончился нокаутом в пользу ирландца, второй прошел 23 января 2021 года, тогда нокаутировать соперника получилось у американца.