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Забит Магомедшарипов: «Не жалею, что не выиграл пояс»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Забит Магомедшарипов (18-1) не жалеет, что не стал чемпионом промоушена в полулегком весе.

«Почти три года я не выступаю, были проблемы, — сказал Магомедшарипов на семинаре «Трудности в Спорте — на пути к большим победам». — Не сказать, чтобы я так жалею, но обидно. Желание бывает [выйти в клетку], когда видишь, как тренируются и выступают [одноклубники]. Чего хотел, того я добился. Не жалею, что не выиграл пояс».

31-летний Магомедшарипов провел в UFC шесть боев и не потерпел ни одного поражения. В последнем бою он одолел Кэлвина Каттара (23-5) единогласным решением судей. Бой состоялся 10 ноября 2019 года на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.

Забит Магомедшарипов
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